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Мужчину, фиктивно зарегистрировавшего братьев Исломовых, арестовали в Твери - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Мужчину, фиктивно зарегистрировавшего братьев Исломовых, арестовали в Твери
Мужчину, фиктивно зарегистрировавшего братьев Исломовых, арестовали в Твери - 16.04.2024, ПРАЙМ
Мужчину, фиктивно зарегистрировавшего братьев Исломовых, арестовали в Твери
Суд в Твери арестовал мужчину, фиктивно зарегистрировавшего в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T14:53+0300
2024-04-16T14:54+0300
суд
крокус сити холл
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РЯЗАНЬ, 16 апр — ПРАЙМ. Суд в Твери арестовал мужчину, фиктивно зарегистрировавшего в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", указал Московский районный суд Твери. Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 145 человека. Арестованы 11 обвиняемых. Им грозит пожизненное лишение свободы."Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, в отношении Ашурова, по обстоятельствам фиктивной регистрации граждан Российской Федерации", — отмечается в публикации.Согласно официальным данным, у мужчины имеется паспорт гражданина Республики Таджикистан и заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, в Таджикистане у него близкие родственники.Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области.Оба брата Исломовых - граждане России, проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает, Мосгорсуд признал законным их аресты.
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суд, крокус сити холл
суд, Крокус сити холл
14:53 16.04.2024 (обновлено: 14:54 16.04.2024)
 
Мужчину, фиктивно зарегистрировавшего братьев Исломовых, арестовали в Твери

Суд в Твери арестовал мужчину, фиктивно зарегистрировавшего братьев Исломовых

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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РЯЗАНЬ, 16 апр — ПРАЙМ. Суд в Твери арестовал мужчину, фиктивно зарегистрировавшего в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", указал Московский районный суд Твери.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 145 человека. Арестованы 11 обвиняемых. Им грозит пожизненное лишение свободы.
"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, в отношении Ашурова, по обстоятельствам фиктивной регистрации граждан Российской Федерации", — отмечается в публикации.
Судейский молоток
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Согласно официальным данным, у мужчины имеется паспорт гражданина Республики Таджикистан и заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, в Таджикистане у него близкие родственники.
Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области.
Оба брата Исломовых - граждане России, проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает, Мосгорсуд признал законным их аресты.
 
судКрокус сити холл
 
 
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