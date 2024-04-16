https://1prime.ru/20240416/sud-847427580.html

Мужчину, фиктивно зарегистрировавшего братьев Исломовых, арестовали в Твери

Мужчину, фиктивно зарегистрировавшего братьев Исломовых, арестовали в Твери - 16.04.2024, ПРАЙМ

Мужчину, фиктивно зарегистрировавшего братьев Исломовых, арестовали в Твери

Суд в Твери арестовал мужчину, фиктивно зарегистрировавшего в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T14:53+0300

2024-04-16T14:53+0300

2024-04-16T14:54+0300

суд

крокус сити холл

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РЯЗАНЬ, 16 апр — ПРАЙМ. Суд в Твери арестовал мужчину, фиктивно зарегистрировавшего в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", указал Московский районный суд Твери. Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 145 человека. Арестованы 11 обвиняемых. Им грозит пожизненное лишение свободы."Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, в отношении Ашурова, по обстоятельствам фиктивной регистрации граждан Российской Федерации", — отмечается в публикации.Согласно официальным данным, у мужчины имеется паспорт гражданина Республики Таджикистан и заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, в Таджикистане у него близкие родственники.Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области.Оба брата Исломовых - граждане России, проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает, Мосгорсуд признал законным их аресты.

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суд, крокус сити холл