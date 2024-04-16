https://1prime.ru/20240416/sudokhodstvo-847422306.html
В Кремле ответили на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море
В Кремле ответили на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море
Москва и Анкара обсуждают множество разных тем, в том числе и касающихся судоходства в Черном море, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T12:25+0300
2024-04-16T12:25+0300
2024-04-16T12:41+0300
экономика
судоходство
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_8c1f5b9b4c7e222ced86cf06590ee7ef.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Москва и Анкара обсуждают множество разных тем, в том числе и касающихся судоходства в Черном море, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Reuters сообщил со ссылкой на свои информированные источники, что Турция на протяжении двух месяцев проводила со сторонами конфликта переговоры для подписания соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. При этом Киев отказался его подписывать. Песков отметил, что ему "нечего сказать по этой теме". "Мы действительно с нашими турецкими партнерами, у нас очень много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем. Но конкретно по этому сообщению мне нечего сказать", — ответил он на вопрос журналистов, достоверно ли сообщение Reuters.Пресс-секретарь также сообщил, что в Кремле сейчас не видят каких-либо изменений в позиции Украины по поводу полного отказа от переговоров с РФ. Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу" (зерновая сделка), позволившую вывозить на мировые рынки российскую и украинскую агропродукцию, что позволило бы предотвратить продовольственный кризис. Вторая часть инициативы была меморандумом "Россия — ООН", предусматривавшим, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.Летом 2023 года Москва уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.
https://1prime.ru/20240416/tszinpin-847414516.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_8807f7b12981271828fc9aa690b7ace5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судоходство, украина
Экономика, судоходство, УКРАИНА
В Кремле ответили на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море
Песков: Россия и Турция обсуждают много тем, в том числе и вопросы по Черному морю
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Москва и Анкара обсуждают множество разных тем, в том числе и касающихся судоходства в Черном море, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Reuters сообщил со ссылкой на свои информированные источники, что Турция на протяжении двух месяцев проводила со сторонами конфликта переговоры для подписания соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. При этом Киев отказался его подписывать.
Песков отметил, что ему "нечего сказать по этой теме".
"Мы действительно с нашими турецкими партнерами, у нас очень много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем. Но конкретно по этому сообщению мне нечего сказать", — ответил он на вопрос журналистов, достоверно ли сообщение Reuters.
Пресс-секретарь также сообщил, что в Кремле сейчас не видят каких-либо изменений в позиции Украины по поводу полного отказа от переговоров с РФ.
Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу" (зерновая сделка), позволившую вывозить на мировые рынки российскую и украинскую агропродукцию, что позволило бы предотвратить продовольственный кризис. Вторая часть инициативы была меморандумом "Россия — ООН", предусматривавшим, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.
Летом 2023 года Москва уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.
Забыть про корыстную выгоду. Китай указал, что нужно для мира на Украине