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В МИД назвали приоритетные способы борьбы с монополизацией рынков ИКТ - 16.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В МИД назвали приоритетные способы борьбы с монополизацией рынков ИКТ
В МИД назвали приоритетные способы борьбы с монополизацией рынков ИКТ - 16.04.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали приоритетные способы борьбы с монополизацией рынков ИКТ
Санкционные меры и программа импортозамещения являются приоритетными способами борьбы с монополизацией рынков информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T12:31+0300
2024-04-16T12:31+0300
экономика
санкции против рф
импортозамещение
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СОЧИ, 16 апр - ПРАЙМ. Санкционные меры и программа импортозамещения являются приоритетными способами борьбы с монополизацией рынков информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом заявил в приветственном слове участникам информационного форум в Сочи заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин. В Сочи проводится 11-й Южный форум информационной безопасности. В приветственном слове, зачитанном участникам встречи, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что современные ИКТ играют как никогда значимую роль в развитии экономики, социальной сферы и государственного управления. "Одновременно множатся внешние вызовы и угрозы в информационном пространстве. Все более актуальной становится необходимость регулирования и адресного противодействия им со стороны государства и общества. Борьба с монополизацией ИКТ-рынков санкционными барьерами, а также реализация программы импортозамещения в числе приоритетов", - пояснил Вершинин. Он подчеркнул, что намеченные организаторами форума к обсуждению вопросы, включая обеспечение безопасности различных отраслей экономики и критической информационной инфраструктуры, требует совместных решений и универсальных договоренностей.
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санкции против рф, импортозамещение
Экономика, санкции против РФ, импортозамещение
12:31 16.04.2024
 
В МИД назвали приоритетные способы борьбы с монополизацией рынков ИКТ

МИД: санкции и импортозамещение помогут в борьбе с монополизацией рынков ИКТ

© РИА Новости . Вадим Жернов | Перейти в медиабанкСерверная комната
Серверная комната - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Вадим Жернов
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СОЧИ, 16 апр - ПРАЙМ. Санкционные меры и программа импортозамещения являются приоритетными способами борьбы с монополизацией рынков информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом заявил в приветственном слове участникам информационного форум в Сочи заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин.
В Сочи проводится 11-й Южный форум информационной безопасности. В приветственном слове, зачитанном участникам встречи, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что современные ИКТ играют как никогда значимую роль в развитии экономики, социальной сферы и государственного управления.
"Одновременно множатся внешние вызовы и угрозы в информационном пространстве. Все более актуальной становится необходимость регулирования и адресного противодействия им со стороны государства и общества. Борьба с монополизацией ИКТ-рынков санкционными барьерами, а также реализация программы импортозамещения в числе приоритетов", - пояснил Вершинин.
Он подчеркнул, что намеченные организаторами форума к обсуждению вопросы, включая обеспечение безопасности различных отраслей экономики и критической информационной инфраструктуры, требует совместных решений и универсальных договоренностей.
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Экономикасанкции против РФимпортозамещение
 
 
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