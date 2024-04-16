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В МИД назвали приоритетные способы борьбы с монополизацией рынков ИКТ

В МИД назвали приоритетные способы борьбы с монополизацией рынков ИКТ - 16.04.2024, ПРАЙМ

В МИД назвали приоритетные способы борьбы с монополизацией рынков ИКТ

Санкционные меры и программа импортозамещения являются приоритетными способами борьбы с монополизацией рынков информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T12:31+0300

2024-04-16T12:31+0300

2024-04-16T12:31+0300

экономика

санкции против рф

импортозамещение

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СОЧИ, 16 апр - ПРАЙМ. Санкционные меры и программа импортозамещения являются приоритетными способами борьбы с монополизацией рынков информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом заявил в приветственном слове участникам информационного форум в Сочи заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин. В Сочи проводится 11-й Южный форум информационной безопасности. В приветственном слове, зачитанном участникам встречи, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что современные ИКТ играют как никогда значимую роль в развитии экономики, социальной сферы и государственного управления. "Одновременно множатся внешние вызовы и угрозы в информационном пространстве. Все более актуальной становится необходимость регулирования и адресного противодействия им со стороны государства и общества. Борьба с монополизацией ИКТ-рынков санкционными барьерами, а также реализация программы импортозамещения в числе приоритетов", - пояснил Вершинин. Он подчеркнул, что намеченные организаторами форума к обсуждению вопросы, включая обеспечение безопасности различных отраслей экономики и критической информационной инфраструктуры, требует совместных решений и универсальных договоренностей.

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санкции против рф, импортозамещение