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Патрушев назвал теракт в "Крокусе" примером лютой ненависти к России
Патрушев назвал теракт в "Крокусе" примером лютой ненависти к России - 16.04.2024, ПРАЙМ
Патрушев назвал теракт в "Крокусе" примером лютой ненависти к России
Теракт произошедший "Крокус Сити холле" в Красногорске стал ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России. Такое мнение выразил секретарь Совета... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T13:03+0300
2024-04-16T13:03+0300
2024-04-16T13:07+0300
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - ПРАЙМ. Теракт произошедший "Крокус Сити холле" в Красногорске стал ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках совещания по безопасности на Северо-Западе России.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. По словам очевидцев, боевики открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Всего в теракте погибли 145 человек."Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в "Крокус Сити", приведшего к массовым человеческим жертвам", — отметил Патрушев.Кроме того, Россия уверена в связи исполнителей теракта с Украиной, это удалось доказать в ходе расследования, заключил секретарь Совбеза России.Ранее сообщалось, что четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины, где для них уже было подготовлено "окно" для перехода границы.Позднее московский суд арестовал их, ими оказались Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Патрушев назвал теракт в "Крокусе" примером лютой ненависти к России
Патрушев: теракт в "Крокусе" стал ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к РФ
АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - ПРАЙМ. Теракт произошедший "Крокус Сити холле" в Красногорске стал ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках совещания по безопасности на Северо-Западе России.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. По словам очевидцев, боевики открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Всего в теракте погибли 145 человек.
"Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в "Крокус Сити", приведшего к массовым человеческим жертвам", — отметил Патрушев.
Кроме того, Россия уверена в связи исполнителей теракта с Украиной, это удалось доказать в ходе расследования, заключил секретарь Совбеза России.
Ранее сообщалось, что четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины, где для них уже было подготовлено "окно" для перехода границы.
Позднее московский суд арестовал их, ими оказались Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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