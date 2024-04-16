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Роскомнадзор рассматривает обращение о блокировке TikTok

Роскомнадзор рассматривает обращение о блокировке TikTok - 16.04.2024, ПРАЙМ

Роскомнадзор рассматривает обращение о блокировке TikTok

Роскомнадзор рассматривает обращение от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) по вопросу блокировки TikTok в стране. Об... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:52+0300

2024-04-16T16:52+0300

2024-04-16T16:52+0300

экономика

tiktok

роскомнадзор

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор рассматривает обращение от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) по вопросу блокировки TikTok в стране. Об этом регулятор сообщил РИА Новости. АППСИМ обратилась в ведомство с просьбой обратить внимание на ситуацию вокруг деятельности соцсети TikTok на территории РФ и "рассмотреть возможность применить высшую меру наказания к сервису и заблокировать его работу данной соцсети на территории РФ, так как компания ByteDance официально заявила, что больше не хочет работать в нашей стране". Обращение есть в распоряжении агентства. "Обращение от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров поступило в Роскомнадзор. Оно находится на рассмотрении в ведомстве", — сообщили в Роскомнадзоре. В ассоциации считают, что блокировка TikTok позволит российским соцсетям коротких видео, таким как "ВКонтакте Видео", Yappi, "Дзен" и другим нарастить свою аудиторию на 30 миллионов человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит больше возможностей для заработка. "Покинув нашу страну, компания может не иметь стимула инвестировать в содержание и/или аренду серверов в РФ. Тем более, что 2023 год российское юрлицо компании "ТикТок рус" закончило с убытком в 426,8 млн руб, следует из финансовой отчетности компании по МСФО. В 2019 года Роскомнадзор сообщил о готовности TikTok локализовать данные россиян, однако сообщений о том, сделали это в компании или нет, публично не было. Таким образом, компания либо могла еще не локализовать данные россиян, либо у нее может не остаться средств на хранение данные россиян на территории РФ", — говорится в обращении.

https://1prime.ru/20240416/khakery-847414358.html

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tiktok, роскомнадзор