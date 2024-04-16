Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 745 сантиметров - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240416/tobol-847407819.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 745 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 745 сантиметров - 16.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 745 сантиметров
Вода в реке Тобол у Кургана, согласно инфомации на 10.00 (08.00 мск) вторника, выросла на три сантиметра, уровень достиг 745 см. Об этом сообщила городская... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T08:20+0300
2024-04-16T08:20+0300
происшествия
курганская область
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0e/847374026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_571d609b59baf1727f11d19a5a35db9f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно инфомации на 10.00 (08.00 мск) вторника, выросла на три сантиметра, уровень достиг 745 см. Об этом сообщила городская администрация. Пресс-центр ГУМЧС России по региону сообщил, что вода в реке Тобол у Кургана продолжит подниматься в ближайшие один-два дня. "В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана продолжится подъем уровня воды. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Кургана и Кетовского муниципального округа ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой плюс 25... плюс 100 сантиметров", — сказано в прогнозе ведомства о вероятных ЧС в связи с паводком, размещенном на его сайте.Отмечается, что в ближайшие один-два дня ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (микрорайон Тополя, Смолино, поселок Затоболье, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка), уточняется в сообщении. А также населенных пунктов Темляково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптево, Крюково, Лесниково Кетовского муниципального округа и участка автодороги - шоссе имени Тюнина, поясняется в прогнозе.Из данных прогноза следует, что максимальная ожидаемая величина уровня воды в реке Тобол у Кургана составит 1070 сантиметров. При этом фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений, поясняется в сообщении.Уральский гидрометцентр ранее прогнозировал продолжение роста уровня воды в Тоболе у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления — 700 сантиметров — достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметров.В Курганской области ввели режим ЧС областного масштаба. Главное управление МЧС РФ ожидает, что на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
https://1prime.ru/20240416/ishim-847407696.html
курганская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0e/847374026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26c897755abcd76b6daef5cf656c8ad7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курганская область, паводок
Происшествия, Курганская область, паводок
08:20 16.04.2024
 
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 745 сантиметров

Администрация Кургана: уровень воды в реке Тобол вырос за 2 часа на 3 см и достиг 745 см

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводковая ситуация в Кургане
Паводковая ситуация в Кургане - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно инфомации на 10.00 (08.00 мск) вторника, выросла на три сантиметра, уровень достиг 745 см. Об этом сообщила городская администрация.
Пресс-центр ГУМЧС России по региону сообщил, что вода в реке Тобол у Кургана продолжит подниматься в ближайшие один-два дня.
"В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана продолжится подъем уровня воды. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Кургана и Кетовского муниципального округа ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой плюс 25... плюс 100 сантиметров", — сказано в прогнозе ведомства о вероятных ЧС в связи с паводком, размещенном на его сайте.
Отмечается, что в ближайшие один-два дня ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (микрорайон Тополя, Смолино, поселок Затоболье, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка), уточняется в сообщении. А также населенных пунктов Темляково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптево, Крюково, Лесниково Кетовского муниципального округа и участка автодороги - шоссе имени Тюнина, поясняется в прогнозе.
Паводок в Тюменской области. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение
08:10
Из данных прогноза следует, что максимальная ожидаемая величина уровня воды в реке Тобол у Кургана составит 1070 сантиметров. При этом фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений, поясняется в сообщении.
Уральский гидрометцентр ранее прогнозировал продолжение роста уровня воды в Тоболе у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления — 700 сантиметров — достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметров.
В Курганской области ввели режим ЧС областного масштаба. Главное управление МЧС РФ ожидает, что на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
 
ПроисшествияКурганская областьпаводок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала