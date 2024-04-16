https://1prime.ru/20240416/tobol-847407819.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 745 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 745 сантиметров - 16.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 745 сантиметров

Вода в реке Тобол у Кургана, согласно инфомации на 10.00 (08.00 мск) вторника, выросла на три сантиметра, уровень достиг 745 см. Об этом сообщила городская... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T08:20+0300

2024-04-16T08:20+0300

2024-04-16T08:20+0300

происшествия

курганская область

паводок

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно инфомации на 10.00 (08.00 мск) вторника, выросла на три сантиметра, уровень достиг 745 см. Об этом сообщила городская администрация. Пресс-центр ГУМЧС России по региону сообщил, что вода в реке Тобол у Кургана продолжит подниматься в ближайшие один-два дня. "В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана продолжится подъем уровня воды. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Кургана и Кетовского муниципального округа ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой плюс 25... плюс 100 сантиметров", — сказано в прогнозе ведомства о вероятных ЧС в связи с паводком, размещенном на его сайте.Отмечается, что в ближайшие один-два дня ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (микрорайон Тополя, Смолино, поселок Затоболье, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка), уточняется в сообщении. А также населенных пунктов Темляково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптево, Крюково, Лесниково Кетовского муниципального округа и участка автодороги - шоссе имени Тюнина, поясняется в прогнозе.Из данных прогноза следует, что максимальная ожидаемая величина уровня воды в реке Тобол у Кургана составит 1070 сантиметров. При этом фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений, поясняется в сообщении.Уральский гидрометцентр ранее прогнозировал продолжение роста уровня воды в Тоболе у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления — 700 сантиметров — достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметров.В Курганской области ввели режим ЧС областного масштаба. Главное управление МЧС РФ ожидает, что на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

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курганская область

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курганская область, паводок