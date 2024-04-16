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Жителей левобережья Кургана призвали немедленно эвакуироваться

Жителей левобережья Кургана призвали немедленно эвакуироваться - 16.04.2024, ПРАЙМ

Жителей левобережья Кургана призвали немедленно эвакуироваться

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 12.00 (10.00 мск) вторника, вырос за утро на шесть сантиметров и достиг 748 сантиметров. Об этом... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T10:29+0300

2024-04-16T10:29+0300

2024-04-16T10:39+0300

происшествия

курганская область

наводнение

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 12.00 (10.00 мск) вторника, вырос за утро на шесть сантиметров и достиг 748 сантиметров. Об этом сообщила администрация города.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) вторника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 748 сантиметров.Согласно смс-рассылке экстренных служб, жителей левобережья Кургана, проживающих до защитной дамбы, призвали немедленно эвакуироваться. Власти региона ранее сообщали, что уровень воды в Тоболе продолжает расти, в сторону Кургана идет колоссальный объем воды. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. При этом превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления — 700 см — достигнуто, опасные явления наступают при 850 см."Жители мкр, СНТ, ДНТ на левобережной стороне Кургана до защитной дамбы, немедленно эвакуируйтесь! Вода в Тоболе прибывает! Тел. 112", — сказано в сообщении.В Курганской области ранее ввели режим ЧС областного масштаба. Главное управление МЧС РФ ожидает, что на паводкоопасный период на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Согласно данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются затопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

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курганская область

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курганская область, наводнение