https://1prime.ru/20240416/tobol-847423621.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 749 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 749 сантиметров - 16.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 749 сантиметров
Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 14.00 (12.00 мск) вторника, поднялась за утро на семь сантиметров, уровень достиг 749 сантиметров. Об этом... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T12:51+0300
2024-04-16T12:51+0300
2024-04-16T13:00+0300
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 14.00 (12.00 мск) вторника, поднялась за утро на семь сантиметров, уровень достиг 749 сантиметров. Об этом сообщила администрация города. Ранее сообщалось, что превышение отметок неблагоприятного явления — 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметрах. Региональные власти напомнили, что гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды: во вторник по прогнозу в регионе ожидаются осадки до 14 миллиметров за сутки, а также ветер южного направления до 14 м/сек, что будет способствовать ускорению течения воды в сторону Кургана. Глава МЧС России Александр Куренков заявил журналистам, что в причинах подтопления Кургана разберутся специальные органы.Во вторник он совместно с региональными и городскими властями ознакомился с состоянием дамбы в Кургане."Мы не прокурорские работники, не следственные, не судьи. Специальные органы разберутся, но будет это позже", — ответил глава МЧС на вопрос журналистов о том, почему произошло подтопления некоторых микрорайонов города.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Главное управление МЧС РФ ожидает на паводкоопасный период, что на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
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курганская область, наводнение
Происшествия, Курганская область, наводнение
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 749 сантиметров
Администрация Кургана: уровень воды в реке Тобол поднялся на 7 см и достиг 749 см
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 14.00 (12.00 мск) вторника, поднялась за утро на семь сантиметров, уровень достиг 749 сантиметров. Об этом сообщила администрация города.
Ранее сообщалось, что превышение отметок неблагоприятного явления — 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметрах.
Региональные власти напомнили, что гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды: во вторник по прогнозу в регионе ожидаются осадки до 14 миллиметров за сутки, а также ветер южного направления до 14 м/сек, что будет способствовать ускорению течения воды в сторону Кургана.
Глава МЧС России Александр Куренков заявил журналистам, что в причинах подтопления Кургана разберутся специальные органы.
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Во вторник он совместно с региональными и городскими властями ознакомился с состоянием дамбы в Кургане.
"Мы не прокурорские работники, не следственные, не судьи. Специальные органы разберутся, но будет это позже", — ответил глава МЧС на вопрос журналистов о том, почему произошло подтопления некоторых микрорайонов города.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Главное управление МЧС РФ ожидает на паводкоопасный период, что на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.