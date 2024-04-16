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Эксперт сообщил, как конфликт Израиля и Ирана повлияет на рынок нефти - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Эксперт сообщил, как конфликт Израиля и Ирана повлияет на рынок нефти
Эксперт сообщил, как конфликт Израиля и Ирана повлияет на рынок нефти - 16.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт сообщил, как конфликт Израиля и Ирана повлияет на рынок нефти
Углубление конфликта между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке будет иметь негативные последствия для мировой экономики, особенно для стран, зависящих от... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T20:40+0300
2024-04-16T21:49+0300
мировой нефтяной рынок
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ГАВАНА, 16 апр — ПРАЙМ. Углубление конфликта между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке будет иметь негативные последствия для мировой экономики, особенно для стран, зависящих от поставок нефти и нефтепродуктов, заявил РИА Новости кубинский политолог Роберто Гарсиа Эрнандес."Доминирование Ирана на ключевых морских путях служит серьезным поводом для беспокойства США и их союзников в том, что касается перспектив возможной полной блокады прохода судов, перевозящих нефть и другое сырье, необходимое для функционирования западных экономик", заявил Гарсиа, бывший кубинский дипломат.Собеседник агентства отметил в этом смысле, что после иранской ракетной атаки 13 апреля снижение показали и биржевые индексы соседних нефтяных и газовых стран, включая Саудовскую Аравию и Катар.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов. Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.По мнению Гарсиа Эрнандеса, в настоящий момент трудно выделить страну или организацию, способную послужить посредником возможного переговорного урегулирования кризиса между Израилем и Ираном."Израиль неоднократно дисквалифицировал систему ООН и обвинял ее в пристрастности после атак на сектор Газа, другие международные или региональные структуры почти не высказываются о возможном посредничестве", - сказал Гарсиа Эрнандес.Эксперт затруднился предсказать масштабы возможных событий в ближневосточном регионе в ближайшее время, однако назвал вполне вероятным, то, что США воспользуются моментом, чтобы нарастить там свое присутствие."В очередной раз проведут на Ближнем Востоке крупные военно-морские учения, подтянут поближе дополнительный авианосец с соответствующей ему ударной группой, корпус морской пехоты на десантных кораблях. И попросят у Конгресса больше денег на помощь Израилю. Все это на фоне предстоящих выборов", - заявил Гарсиа Эрнандес.
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мировой нефтяной рынок
мировой нефтяной рынок
20:40 16.04.2024 (обновлено: 21:49 16.04.2024)
 
Эксперт сообщил, как конфликт Израиля и Ирана повлияет на рынок нефти

Политолог Эрнандес: конфликт между Израилем и Ираном затронет потребителей нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ГАВАНА, 16 апр — ПРАЙМ. Углубление конфликта между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке будет иметь негативные последствия для мировой экономики, особенно для стран, зависящих от поставок нефти и нефтепродуктов, заявил РИА Новости кубинский политолог Роберто Гарсиа Эрнандес.
"Доминирование Ирана на ключевых морских путях служит серьезным поводом для беспокойства США и их союзников в том, что касается перспектив возможной полной блокады прохода судов, перевозящих нефть и другое сырье, необходимое для функционирования западных экономик", заявил Гарсиа, бывший кубинский дипломат.
Собеседник агентства отметил в этом смысле, что после иранской ракетной атаки 13 апреля снижение показали и биржевые индексы соседних нефтяных и газовых стран, включая Саудовскую Аравию и Катар.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов. Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
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Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
По мнению Гарсиа Эрнандеса, в настоящий момент трудно выделить страну или организацию, способную послужить посредником возможного переговорного урегулирования кризиса между Израилем и Ираном.
"Израиль неоднократно дисквалифицировал систему ООН и обвинял ее в пристрастности после атак на сектор Газа, другие международные или региональные структуры почти не высказываются о возможном посредничестве", - сказал Гарсиа Эрнандес.
Эксперт затруднился предсказать масштабы возможных событий в ближневосточном регионе в ближайшее время, однако назвал вполне вероятным, то, что США воспользуются моментом, чтобы нарастить там свое присутствие.
"В очередной раз проведут на Ближнем Востоке крупные военно-морские учения, подтянут поближе дополнительный авианосец с соответствующей ему ударной группой, корпус морской пехоты на десантных кораблях. И попросят у Конгресса больше денег на помощь Израилю. Все это на фоне предстоящих выборов", - заявил Гарсиа Эрнандес.
 
мировой нефтяной рынок
 
 
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