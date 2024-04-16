https://1prime.ru/20240416/tobol-847441391.html

Эксперт сообщил, как конфликт Израиля и Ирана повлияет на рынок нефти

Эксперт сообщил, как конфликт Израиля и Ирана повлияет на рынок нефти - 16.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт сообщил, как конфликт Израиля и Ирана повлияет на рынок нефти

Углубление конфликта между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке будет иметь негативные последствия для мировой экономики, особенно для стран, зависящих от... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T20:40+0300

2024-04-16T20:40+0300

2024-04-16T21:49+0300

мировой нефтяной рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg

ГАВАНА, 16 апр — ПРАЙМ. Углубление конфликта между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке будет иметь негативные последствия для мировой экономики, особенно для стран, зависящих от поставок нефти и нефтепродуктов, заявил РИА Новости кубинский политолог Роберто Гарсиа Эрнандес."Доминирование Ирана на ключевых морских путях служит серьезным поводом для беспокойства США и их союзников в том, что касается перспектив возможной полной блокады прохода судов, перевозящих нефть и другое сырье, необходимое для функционирования западных экономик", заявил Гарсиа, бывший кубинский дипломат.Собеседник агентства отметил в этом смысле, что после иранской ракетной атаки 13 апреля снижение показали и биржевые индексы соседних нефтяных и газовых стран, включая Саудовскую Аравию и Катар.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов. Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.По мнению Гарсиа Эрнандеса, в настоящий момент трудно выделить страну или организацию, способную послужить посредником возможного переговорного урегулирования кризиса между Израилем и Ираном."Израиль неоднократно дисквалифицировал систему ООН и обвинял ее в пристрастности после атак на сектор Газа, другие международные или региональные структуры почти не высказываются о возможном посредничестве", - сказал Гарсиа Эрнандес.Эксперт затруднился предсказать масштабы возможных событий в ближневосточном регионе в ближайшее время, однако назвал вполне вероятным, то, что США воспользуются моментом, чтобы нарастить там свое присутствие."В очередной раз проведут на Ближнем Востоке крупные военно-морские учения, подтянут поближе дополнительный авианосец с соответствующей ему ударной группой, корпус морской пехоты на десантных кораблях. И попросят у Конгресса больше денег на помощь Израилю. Все это на фоне предстоящих выборов", - заявил Гарсиа Эрнандес.

https://1prime.ru/20240416/oil-847436307.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировой нефтяной рынок