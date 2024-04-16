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Филиппины надеются на укрепление экономических отношений с Россией - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Филиппины надеются на укрепление экономических отношений с Россией
Филиппины надеются на укрепление экономических отношений с Россией - 16.04.2024, ПРАЙМ
Филиппины надеются на укрепление экономических отношений с Россией
Филиппины надеются на укрепление экономических отношений с Россией, заявил РИА Новости министр финансов страны Ральф Ректо. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T20:41+0300
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ВАШИНГТОН, 16 апр — ПРАЙМ. Филиппины надеются на укрепление экономических отношений с Россией, заявил РИА Новости министр финансов страны Ральф Ректо."Сейчас у нас нет значительной торговли и экономических отношений с Россией, но мы бы хотели больших экономических связей с РФ", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.Ректо также добавил, что Филиппины надеются на большие инвестиции со стороны России в развитие инфраструктуры и цифровизацию.По его словам, данные направления являются приоритетными для развития Филиппин.Глава филиппинского Минфина не стал комментировать негативное влияние западных санкций на сотрудничество между странами, но подчеркнул, что Манила "определенно" будет приветствовать рост двусторонних связей с Москвой.
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курганская область, паводок
Происшествия, Курганская область, паводок
20:41 16.04.2024 (обновлено: 21:14 16.04.2024)
 
Филиппины надеются на укрепление экономических отношений с Россией

Филиппины надеются на большие инвестиции со стороны России, и укрепление связей

© РИА Новости . Хачатуров | Перейти в медиабанкФилиппины
Филиппины - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Хачатуров
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ВАШИНГТОН, 16 апр — ПРАЙМ. Филиппины надеются на укрепление экономических отношений с Россией, заявил РИА Новости министр финансов страны Ральф Ректо.
"Сейчас у нас нет значительной торговли и экономических отношений с Россией, но мы бы хотели больших экономических связей с РФ", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Ректо также добавил, что Филиппины надеются на большие инвестиции со стороны России в развитие инфраструктуры и цифровизацию.
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По его словам, данные направления являются приоритетными для развития Филиппин.
Глава филиппинского Минфина не стал комментировать негативное влияние западных санкций на сотрудничество между странами, но подчеркнул, что Манила "определенно" будет приветствовать рост двусторонних связей с Москвой.
 
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