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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 52 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 52 сантиметра - 16.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 52 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) 16 апреля, поднялся с утра на 52 см и достиг 794 см, указала горадминистрация. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T20:42+0300

2024-04-16T20:42+0300

2024-04-16T20:46+0300

происшествия

курганская область

паводок

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) 16 апреля, поднялся с утра на 52 см и достиг 794 см, указала горадминистрация. Ранее горадминистрация отмечала, что на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды вырос до 631 см, на 08.00 (06.00 мск) 16 апреля — до 742 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 см - достигнуто, опасные явления наступают при 850 см. В пресс-центре ГУМЧС России Курганской области заявили, что в пяти муниципальных округах и Кургане подтоплены 334 жилых дома и 1148 приусадебных участков.Ранее указывалось, что на утро 16 апреля оставались подтопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.Правительство региона напоминало, что гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

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курганская область

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курганская область, паводок