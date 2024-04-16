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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 62 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 62 сантиметра - 16.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 62 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 мск (00.00 17 апреля по местному времени), поднялся с утра на 62 см и достиг 804 см, указала... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T22:28+0300
2024-04-16T22:28+0300
2024-04-16T22:28+0300
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 мск (00.00 17 апреля по местному времени), поднялся с утра на 62 см и достиг 804 см, указала горадминистрация. По данным горадминистрации, на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды вырос до 631 см, на 08.00 (06.00 мск) 16 апреля — до 742 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Опасные явления наступают при 850 см. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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курганская область, паводок
Происшествия, Курганская область, паводок
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 62 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 62 см и достиг 804 см
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 мск (00.00 17 апреля по местному времени), поднялся с утра на 62 см и достиг 804 см, указала горадминистрация.
По данным горадминистрации, на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды вырос до 631 см, на 08.00 (06.00 мск) 16 апреля — до 742 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Опасные явления наступают при 850 см.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Паводок в Оренбурге стал самым многоводным за историю наблюдений