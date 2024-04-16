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Минэнерго ожидает роста выпуска бензина к 2028 году
Минэнерго ожидает роста выпуска бензина к 2028 году - 16.04.2024, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает роста выпуска бензина к 2028 году
Производство бензина в России к 2028 году может увеличиться более чем на 4 миллиона тонн в год, дизельного топлива - на 20 миллионов тонн, считает первый... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T12:45+0300
2024-04-16T12:45+0300
2024-04-16T12:46+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Производство бензина в России к 2028 году может увеличиться более чем на 4 миллиона тонн в год, дизельного топлива - на 20 миллионов тонн, считает первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. "В переработке для нас критически важно сохранять предсказуемость и стабильность режима (налогового - ред.), обеспечивать инвестиционные соглашения, соглашения по модернизации, которые могут привести к тому, что к 2028 году мы получим существенную прибавку производства дизеля и бензина. То есть мы говорим, что плюс 20 миллионов тонн дизеля и более 4 миллионов тонн бензина", - сказал он в ходе Национального нефтегазового форума. Ранее Сорокин сообщал, что Минэнерго с Минфином изменили систему стимулирования модернизации нефтепереработки, благодаря чему были запущены проекты по модернизации НПЗ до 2028-2029 года на более чем триллион рублей. По его словам, это должно дать прирост по объемам производства бензина и доле выхода светлых нефтепродуктов до 67-68%.
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бензин, минэнерго рф
Энергетика, Бензин, Минэнерго РФ
Минэнерго ожидает роста выпуска бензина к 2028 году
Минэнерго: выпуск бензина к 2028 году вырастет на 4 млн тонн в год, дизеля на 20 млн тонн
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Производство бензина в России к 2028 году может увеличиться более чем на 4 миллиона тонн в год, дизельного топлива - на 20 миллионов тонн, считает первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
"В переработке для нас критически важно сохранять предсказуемость и стабильность режима (налогового - ред.), обеспечивать инвестиционные соглашения, соглашения по модернизации, которые могут привести к тому, что к 2028 году мы получим существенную прибавку производства дизеля и бензина. То есть мы говорим, что плюс 20 миллионов тонн дизеля и более 4 миллионов тонн бензина", - сказал он в ходе Национального нефтегазового форума.
Ранее Сорокин сообщал, что Минэнерго с Минфином изменили систему стимулирования модернизации нефтепереработки, благодаря чему были запущены проекты по модернизации НПЗ до 2028-2029 года на более чем триллион рублей. По его словам, это должно дать прирост по объемам производства бензина и доле выхода светлых нефтепродуктов до 67-68%.
Новак поручил нарастить поставки топлива на российский рынок