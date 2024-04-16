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РФ увеличила товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества

РФ увеличила товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества - 16.04.2024, ПРАЙМ

РФ увеличила товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества

Товарооборот России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) за последние три года вырос на 37% и составил 156 миллиардов долларов, сообщил... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T11:32+0300

2024-04-16T11:32+0300

2024-04-16T11:32+0300

экономика

товарооборот

международная торговля

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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Товарооборот России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) за последние три года вырос на 37% и составил 156 миллиардов долларов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании оргкомитета форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Мы с удовлетворением отмечаем рост товарооборота России с государствами Организации исламского сотрудничества, в последние три года он вырос на 37% и составил 156 миллиардов долларов", - сказал он. Хуснуллин возглавляет оргкомитет форума, который в этот этом году пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо". Международный экономический форум России и стран ОИС "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.

https://1prime.ru/20240410/mir-847273339.html

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товарооборот, международная торговля