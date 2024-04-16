Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РФ увеличила товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240416/tovarooborot-847417148.html
РФ увеличила товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества
РФ увеличила товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества - 16.04.2024, ПРАЙМ
РФ увеличила товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества
Товарооборот России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) за последние три года вырос на 37% и составил 156 миллиардов долларов, сообщил... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T11:32+0300
2024-04-16T11:32+0300
экономика
товарооборот
международная торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_71d8a019ec787caf9a759f67bf0374cd.jpg
МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Товарооборот России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) за последние три года вырос на 37% и составил 156 миллиардов долларов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании оргкомитета форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Мы с удовлетворением отмечаем рост товарооборота России с государствами Организации исламского сотрудничества, в последние три года он вырос на 37% и составил 156 миллиардов долларов", - сказал он. Хуснуллин возглавляет оргкомитет форума, который в этот этом году пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо". Международный экономический форум России и стран ОИС "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
https://1prime.ru/20240410/mir-847273339.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_151e426060dc89aaa3730162cecb71f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
товарооборот, международная торговля
Экономика, товарооборот, международная торговля
11:32 16.04.2024
 
РФ увеличила товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества

Хуснуллин: товарооборот РФ и стран Организации исламского сотрудничества вырос на 37%

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© fotolia.com / Wrangler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Товарооборот России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) за последние три года вырос на 37% и составил 156 миллиардов долларов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании оргкомитета форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
"Мы с удовлетворением отмечаем рост товарооборота России с государствами Организации исламского сотрудничества, в последние три года он вырос на 37% и составил 156 миллиардов долларов", - сказал он.
Хуснуллин возглавляет оргкомитет форума, который в этот этом году пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо".
Международный экономический форум России и стран ОИС "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
ВТО предрекла увеличение мировой торговли в 2024 году
10 апреля, 16:02
 
Экономикатоварооборотмеждународная торговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала