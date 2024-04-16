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Евросоюз понимает только боль, заявила Трасс - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз понимает только боль, заявила Трасс
Евросоюз понимает только боль, заявила Трасс - 16.04.2024, ПРАЙМ
Евросоюз понимает только боль, заявила Трасс
Бывший премьер Британии Лиз Трасс считает, что ее предшественница Тереза Мэй не была достаточно жесткой в ходе переговоров о выходе Соединенного королевства из... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T14:17+0300
2024-04-16T14:17+0300
политика
brexit
лиз трасс
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Бывший премьер Британии Лиз Трасс считает, что ее предшественница Тереза Мэй не была достаточно жесткой в ходе переговоров о выходе Соединенного королевства из блока, который "понимает только боль". Об этом сообщило во вторник издание Politico. Издание со ссылкой на новую книгу Трасс "Десять лет на спасение Запада" (Ten Years to Save the West) отметило, что по ее мнению "Тереза Мэй не была более "жесткой" в переговорах по Brexit, и говорит, что голосование в Великобритании за выход (из состава ЕС — ред.) в 2016 году "всегда должно было рассматриваться Евросоюзом как акт войны". Трасс полагает, что именно из жесткости должна была выстраиваться политика Мэй. "Единственное, что они понимают — это боль. Мы должны были сказать им, что готовы пойти на отказ от сделки, введя тарифы на импорт их сельскохозяйственной продукции, и добиваться заключения торгового соглашения с США", — цитирует Politico слова Трасс. В книге она также выразила мнение, Лондона потенциально имел много рычагов влияния в переговорах, но ими не воспользовались. Трасс назначили в кабинете премьера Терезы Мэй, которая возглавляла правительство с июля 2016 по июль 2019, на должность министра юстиции, а позднее – на пост главного секретаря казначейства. В должность британского премьера Трасс вступила осенью 2022 года и уже через 44 дня объявила о своей отставке. Данное решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка. В ходе референдума в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход страны из ЕС, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
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brexit, лиз трасс
Политика, Brexit, Лиз Трасс
14:17 16.04.2024
 
Евросоюз понимает только боль, заявила Трасс

Трасс: Мэй при переговорах о выходе страны из ЕС не была достаточно жесткой

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Бывший премьер Британии Лиз Трасс считает, что ее предшественница Тереза Мэй не была достаточно жесткой в ходе переговоров о выходе Соединенного королевства из блока, который "понимает только боль". Об этом сообщило во вторник издание Politico.
Издание со ссылкой на новую книгу Трасс "Десять лет на спасение Запада" (Ten Years to Save the West) отметило, что по ее мнению "Тереза Мэй не была более "жесткой" в переговорах по Brexit, и говорит, что голосование в Великобритании за выход (из состава ЕС — ред.) в 2016 году "всегда должно было рассматриваться Евросоюзом как акт войны".
Трасс полагает, что именно из жесткости должна была выстраиваться политика Мэй.
"Единственное, что они понимают — это боль. Мы должны были сказать им, что готовы пойти на отказ от сделки, введя тарифы на импорт их сельскохозяйственной продукции, и добиваться заключения торгового соглашения с США", — цитирует Politico слова Трасс.
В книге она также выразила мнение, Лондона потенциально имел много рычагов влияния в переговорах, но ими не воспользовались.
Трасс назначили в кабинете премьера Терезы Мэй, которая возглавляла правительство с июля 2016 по июль 2019, на должность министра юстиции, а позднее – на пост главного секретаря казначейства.
В должность британского премьера Трасс вступила осенью 2022 года и уже через 44 дня объявила о своей отставке. Данное решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.
В ходе референдума в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход страны из ЕС, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
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