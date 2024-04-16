https://1prime.ru/20240416/turtsiya-847426906.html
Россияне стали чаще покупать путевки на летний отдых в Турции
Россияне стали чаще покупать путевки на летний отдых в Турции - 16.04.2024, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать путевки на летний отдых в Турции
Спрос россиян на летний отдых в Турции вырос в 2,5-3 раза за год, доля направления превысила 60%, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ)... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T14:32+0300
2024-04-16T14:32+0300
2024-04-16T14:32+0300
экономика
туризм
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Спрос россиян на летний отдых в Турции вырос в 2,5-3 раза за год, доля направления превысила 60%, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на сервисы бронирования. "Российские туристы в этом году значительно активнее покупают летний отдых в Турции по акциям раннего бронирования. Объемы продаж выросли в 2,5-3 раза по сравнению с прошлым годом, а доля направления в общем объеме превысила 60%", - сообщили в РСТ. По данным группы компаний "Слетать.ру", в целом количество заявок на туры в Турцию увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, передают в РСТ. Уточняется, что чаще всего туристы выбирают курорты в Аланье (24%), Кемере (23%), Сиде (18%), Белеке (11%), Анталье (5%), что практически повторяет их выбор летом-2023. В интернет-магазине туров Travelata.ru также фиксируют растущий спрос на Турцию. "В этом году мы видим резкий рост раннего бронирования. Уже в марте объем покупок туров в Турцию на высокий сезон - с мая по октябрь - превысил прошлогодний в три раза. В среднем глубина бронирования составляет 50 дней", - процитировали в РСТ директора по маркетингу компании Олега Козырева. По данным агрегаторов, которые приводит РСТ, как и год назад, более двух третей туристов планируют остановиться в турецких отелях с пятью звездами. Отмечается, что в лидерах спроса – системы питания "ультра все включено" и "все включено", на них приходится более 80% бронирований.
https://1prime.ru/20240415/turtsiya-847397707.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, турция
Экономика, Туризм, ТУРЦИЯ
Россияне стали чаще покупать путевки на летний отдых в Турции
РСТ: спрос россиян на отдых в Турции летом вырос в 2,5-3 раза за год
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Спрос россиян на летний отдых в Турции вырос в 2,5-3 раза за год, доля направления превысила 60%, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на сервисы бронирования.
"Российские туристы в этом году значительно активнее покупают летний отдых в Турции по акциям раннего бронирования. Объемы продаж выросли в 2,5-3 раза по сравнению с прошлым годом, а доля направления в общем объеме превысила 60%", - сообщили в РСТ.
По данным группы компаний "Слетать.ру", в целом количество заявок на туры в Турцию увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, передают в РСТ. Уточняется, что чаще всего туристы выбирают курорты в Аланье (24%), Кемере (23%), Сиде (18%), Белеке (11%), Анталье (5%), что практически повторяет их выбор летом-2023.
В интернет-магазине туров Travelata.ru также фиксируют растущий спрос на Турцию. "В этом году мы видим резкий рост раннего бронирования. Уже в марте объем покупок туров в Турцию на высокий сезон - с мая по октябрь - превысил прошлогодний в три раза. В среднем глубина бронирования составляет 50 дней", - процитировали в РСТ директора по маркетингу компании Олега Козырева.
По данным агрегаторов, которые приводит РСТ, как и год назад, более двух третей туристов планируют остановиться в турецких отелях с пятью звездами. Отмечается, что в лидерах спроса – системы питания "ультра все включено" и "все включено", на них приходится более 80% бронирований.
Посол РФ рассказал, как банковские проблемы повлияют на турпоток в Турцию