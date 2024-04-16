https://1prime.ru/20240416/turtsiya-847426906.html

Россияне стали чаще покупать путевки на летний отдых в Турции

Россияне стали чаще покупать путевки на летний отдых в Турции - 16.04.2024, ПРАЙМ

Россияне стали чаще покупать путевки на летний отдых в Турции

Спрос россиян на летний отдых в Турции вырос в 2,5-3 раза за год, доля направления превысила 60%, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ)... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T14:32+0300

2024-04-16T14:32+0300

2024-04-16T14:32+0300

экономика

туризм

турция

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Спрос россиян на летний отдых в Турции вырос в 2,5-3 раза за год, доля направления превысила 60%, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на сервисы бронирования. "Российские туристы в этом году значительно активнее покупают летний отдых в Турции по акциям раннего бронирования. Объемы продаж выросли в 2,5-3 раза по сравнению с прошлым годом, а доля направления в общем объеме превысила 60%", - сообщили в РСТ. По данным группы компаний "Слетать.ру", в целом количество заявок на туры в Турцию увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, передают в РСТ. Уточняется, что чаще всего туристы выбирают курорты в Аланье (24%), Кемере (23%), Сиде (18%), Белеке (11%), Анталье (5%), что практически повторяет их выбор летом-2023. В интернет-магазине туров Travelata.ru также фиксируют растущий спрос на Турцию. "В этом году мы видим резкий рост раннего бронирования. Уже в марте объем покупок туров в Турцию на высокий сезон - с мая по октябрь - превысил прошлогодний в три раза. В среднем глубина бронирования составляет 50 дней", - процитировали в РСТ директора по маркетингу компании Олега Козырева. По данным агрегаторов, которые приводит РСТ, как и год назад, более двух третей туристов планируют остановиться в турецких отелях с пятью звездами. Отмечается, что в лидерах спроса – системы питания "ультра все включено" и "все включено", на них приходится более 80% бронирований.

https://1prime.ru/20240415/turtsiya-847397707.html

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туризм, турция