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Эксперт назвал, что страшит энергетику ЕС больше конфликта на Украине

Эксперт назвал, что страшит энергетику ЕС больше конфликта на Украине - 16.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал, что страшит энергетику ЕС больше конфликта на Украине

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может оказать гораздо более сильное влияние на рынок углеводородов, нежели ситуация на Украине, дополнительно увеличив... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T19:09+0300

2024-04-16T19:09+0300

2024-04-16T19:09+0300

энергетика

ес

углеводороды

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может оказать гораздо более сильное влияние на рынок углеводородов, нежели ситуация на Украине, дополнительно увеличив издержки Европы, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Энергетический кризис в Европе, последовавший после обострения ситуации вокруг Украины, обошелся европейской экономике в триллион евро, а также значительно сказался на конкурентоспособности европейских компаний и благосостоянии домохозяйств, сообщил ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. "Эти издержки могут возрасти еще больше в случае дальнейшего обострения конфликта на Ближнем Востоке. Этот конфликт способен в случае перехода в "горячую фазу" оказать гораздо более сильное влияние на рынок углеводородов, нежели российско-украинский конфликт", - полагает Осадчий. Так, война между Ираном и Израилем может привести к росту цены нефти до 200 долларов за баррель и выше, прогнозирует эксперт. "Соответственно, в интересах и Европы, и США способствовать скорейшему мирному урегулированию обоих конфликтов", - подчеркнул он. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

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ес, углеводороды