https://1prime.ru/20240416/ukraina-847408745.html

На Восточном фронте перемены: Украина рухнет уже летом

На Восточном фронте перемены: Украина рухнет уже летом - 16.04.2024, ПРАЙМ

На Восточном фронте перемены: Украина рухнет уже летом

В Москве совершенно правы, что мощь Вашингтона в конфликте на Украине угасает, пишет издание National Review. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T09:20+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В Москве совершенно правы, что мощь Вашингтона в конфликте на Украине угасает, пишет издание National Review."Многие искренне убеждены, что конфликт на Украине “безопасно” оставить в тупике, — но при этом не берут в расчет тот горький факт, что положение ВСУ на востоке страны все более шатко", - говорится в тексте публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, российская армия усиливает свои позиции на Донбассе, ослабляя оборону ВСУ в преддверии предполагаемого наступления. В то же время Харьков пдвергается серьезным авиаударам. Город является уязвимым из-за близости к российской границе и отсутствия средств противовоздушной обороны, поэтому его вероятная потеря станет сильным ударом для Киева.Тем не менее, несмотря на то, что мало кто верит в поражение Киева летом исключать такой вероятности нельзя, замечаетавтор статьи.В этот момент необходимо задуматься, какая репутация появится у Вашингтона после поражения Украины, учитывая, что слабость американской стороны очевидна уже не только Кремлю, отмечается в публикации."Pax Americana или Американский мир уже рушится. Еще один удар американцы не выдержат", - отмечает автор статьи.По мнению читателей издания, Америка никогда не обладала такой мощью, как ее представляют военные и дипломаты. Кроме того, без плана, который обеспечит победу, поставка украинцам оружия только приведет к разрушению страны и потере жизней, заключили комментаторы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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