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На Восточном фронте перемены: Украина рухнет уже летом - 16.04.2024, ПРАЙМ
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На Восточном фронте перемены: Украина рухнет уже летом
На Восточном фронте перемены: Украина рухнет уже летом - 16.04.2024, ПРАЙМ
На Восточном фронте перемены: Украина рухнет уже летом
В Москве совершенно правы, что мощь Вашингтона в конфликте на Украине угасает, пишет издание National Review. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T09:20+0300
2024-04-16T09:22+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В Москве совершенно правы, что мощь Вашингтона в конфликте на Украине угасает, пишет издание National Review."Многие искренне убеждены, что конфликт на Украине “безопасно” оставить в тупике, — но при этом не берут в расчет тот горький факт, что положение ВСУ на востоке страны все более шатко", - говорится в тексте публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, российская армия усиливает свои позиции на Донбассе, ослабляя оборону ВСУ в преддверии предполагаемого наступления. В то же время Харьков пдвергается серьезным авиаударам. Город является уязвимым из-за близости к российской границе и отсутствия средств противовоздушной обороны, поэтому его вероятная потеря станет сильным ударом для Киева.Тем не менее, несмотря на то, что мало кто верит в поражение Киева летом исключать такой вероятности нельзя, замечаетавтор статьи.В этот момент необходимо задуматься, какая репутация появится у Вашингтона после поражения Украины, учитывая, что слабость американской стороны очевидна уже не только Кремлю, отмечается в публикации."Pax Americana или Американский мир уже рушится. Еще один удар американцы не выдержат", - отмечает автор статьи.По мнению читателей издания, Америка никогда не обладала такой мощью, как ее представляют военные и дипломаты. Кроме того, без плана, который обеспечит победу, поставка украинцам оружия только приведет к разрушению страны и потере жизней, заключили комментаторы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, сша, новости
Политика, УКРАИНА, США, Новости
09:20 16.04.2024 (обновлено: 09:22 16.04.2024)
 
На Восточном фронте перемены: Украина рухнет уже летом

National Review: "американский мир" не переживет поражения США на Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В Москве совершенно правы, что мощь Вашингтона в конфликте на Украине угасает, пишет издание National Review.
"Многие искренне убеждены, что конфликт на Украине “безопасно” оставить в тупике, — но при этом не берут в расчет тот горький факт, что положение ВСУ на востоке страны все более шатко", - говорится в тексте публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно изданию, российская армия усиливает свои позиции на Донбассе, ослабляя оборону ВСУ в преддверии предполагаемого наступления. В то же время Харьков пдвергается серьезным авиаударам. Город является уязвимым из-за близости к российской границе и отсутствия средств противовоздушной обороны, поэтому его вероятная потеря станет сильным ударом для Киева.
Тем не менее, несмотря на то, что мало кто верит в поражение Киева летом исключать такой вероятности нельзя, замечаетавтор статьи.
В этот момент необходимо задуматься, какая репутация появится у Вашингтона после поражения Украины, учитывая, что слабость американской стороны очевидна уже не только Кремлю, отмечается в публикации.
"Pax Americana или Американский мир уже рушится. Еще один удар американцы не выдержат", - отмечает автор статьи.
По мнению читателей издания, Америка никогда не обладала такой мощью, как ее представляют военные и дипломаты. Кроме того, без плана, который обеспечит победу, поставка украинцам оружия только приведет к разрушению страны и потере жизней, заключили комментаторы.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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