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Минобороны Украины в ходе аудита выявило нарушения на миллионы долларов

Минобороны Украины в ходе аудита выявило нарушения на миллионы долларов - 16.04.2024, ПРАЙМ

Минобороны Украины в ходе аудита выявило нарушения на миллионы долларов

Минобороны Украины в ходе аудиторских проверок выявило нарушения на сумму более 252,7 миллиона долларов, сообщил во вторник заместитель министра обороны Юрий... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T09:39+0300

2024-04-16T09:39+0300

2024-04-16T09:39+0300

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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Минобороны Украины в ходе аудиторских проверок выявило нарушения на сумму более 252,7 миллиона долларов, сообщил во вторник заместитель министра обороны Юрий Джигир. "В ходе аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 миллиардов гривен (252,7 миллиона долларов). То есть, внутренним аудитом определены возможные негативные последствия, требующие немедленного реагирования", - сказал Джигир в интервью агентству Укринформ. По словам Джигира, благодаря внедрению аудиторских рекомендаций был достигнут экономический эффект на сумму более 1,5 миллиарда гривен (37,9 миллиона долларов). Как добавил замминистра, проверки проводились в связи с начислениями и выплатами за участие в боевых действиях, закупках продуктов для ВСУ, использованием ресурсов в сфере деятельности командования сухопутных, военно-морских и воздушных сил. За какой период проводился аудит, не уточняется. Ранее Владимир Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки". Четвертого марта Зеленский анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины. Как сообщала 13 февраля глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева, международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее замминистра обороны Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов.

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украина, аудит, нарушения, новости