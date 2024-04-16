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МВФ ждет роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах

МВФ ждет роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах - 16.04.2024, ПРАЙМ

МВФ ждет роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах

Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему ждет роста экономики Украины в 2024 году на 3,2%, в 2025 году ожидает роста ВВП на 6,5%, следует из... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:09+0300

2024-04-16T16:09+0300

2024-04-16T16:09+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему ждет роста экономики Украины в 2024 году на 3,2%, в 2025 году ожидает роста ВВП на 6,5%, следует из опубликованного доклада организации. Согласно представленным значениям, в 2024 году украинский ВВП, как ожидается, вырастет на 3,2% в реальном выражении, а в 2025 году - на 6,5%. По данным МВФ, в 2023 году ВВП Украины вырос на 5%. В декабре 2023 года МВФ описал ряд сценариев развития событий на Украине. При позитивном сценарии с высоким уровнем инвестирования в Украину, должной способностью властей продуктивно использовать имеющиеся средства, обратной миграцией и повышением производительности труда ВВП страны может расти в 2024 году до 4,5-6,5%. Негативный сценарий, по данным фонда, отразится в резком снижении ВВП на 5% и нулевом росте в 2025 году. В октябре МВФ уже приводил прогнозы роста ВВП Украины на 2024 год - тогда рост ожидался, как и в апрельском докладе, на уровне 3,2%.

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мвф, ввп украины