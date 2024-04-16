https://1prime.ru/20240416/ulilsbor-847423937.html

"АвтоВАЗ" предложил увеличить утильсбор на массовые авто до миллиона рублей

"АвтоВАЗ" предложил увеличить утильсбор на массовые авто до миллиона рублей - 16.04.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" предложил увеличить утильсбор на массовые авто до миллиона рублей

"АвтоВАЗ" предлагает увеличить утилизационный сбор на массовые модели машин с 300 тысяч рублей до 550 тысяч рублей в 2024 году и почти до миллиона в 2029-м. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T13:00+0300

2024-04-16T13:00+0300

2024-04-16T13:06+0300

автоваз

спрос на легковые авто

утильсбор

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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" предлагает увеличить утилизационный сбор на массовые модели машин с 300 тысяч рублей до 550 тысяч рублей в 2024 году и почти до миллиона в 2029-м. "Для автомобилей с двигателем от одного до двух литров с нашей точки зрения это целесообразно", - сказал президент компании Максим Соколов, выступая в Совете Федерации."АвтоВАЗ" уже предлагал ввести поэтапно растущую шкалу утильсбора для импортных автомобилей, чтобы защитить российский рынок от китайских конкурентов. Как отмечал Соколов, уже с середины прошлого года китайские бренды совокупно занимают больше половины легкового авторынка в России.В середине апреля экспертный совет при комитете по промышленности и торговле Госдумы обсудил возможность введения поэтапно растущей шкалы сбора на автотранспорт, сельскохозяйственную, строительную и дорожную технику. Ожидается, что это позволит простимулировать инвестиции иностранных компаний в создание в России локальных производств.В конце октября 2023-го многие россияне, ввозившие автомобили из-за рубежа, столкнулись с проблемами: при регистрации транспорта в России от них потребовали уплатить утильсбор, равный, а иногда и превышающий, стоимость самого авто. Такие изменения в законодательство инициировал Минпромторг. Утильсбор – разовый платеж на будущую утилизацию техники. Он платится поквартально за каждое транспортное средство из расчета базовой ставки, умноженной на коэффициент, зависящий от вида техники, массы, возраста и объема двигателя.

https://1prime.ru/20240219/843108839.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

автоваз, спрос на легковые авто, утильсбор