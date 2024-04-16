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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге продолжает падать - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге продолжает падать
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге продолжает падать - 16.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге продолжает падать
Уровень воды в реке Урал продолжает падать, сообщил первый заместитель главы города Алексей Кудинов. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T14:31+0300
2024-04-16T14:34+0300
происшествия
оренбургская область
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УФА, 16 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал продолжает падать, сообщил первый заместитель главы города Алексей Кудинов."Паводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной, но вода в реке Урал снижается каждый час на около 1 сантиметра, и мы предпринимаем все меры, чтобы жизнедеятельность оренбуржцев вернулась в нормальное русло", — отметил он.Он уточнил, что улицу Уральскую открыли для движения транспорта, вокруг жилых кварталов ЖК "Дубки" "также сухо".Вечером 16 апреля для проезда машин из центра города в сторону Южного микрорайона откроют улицу Донгузская, заключил глава города.Ранее сообщалось, что за сутки в Оренбуржье от воды освободилось 1 006 жилых домов и 1127 приусадебных участков.
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оренбургская область, паводок
Происшествия, Оренбургская область, паводок
14:31 16.04.2024 (обновлено: 14:34 16.04.2024)
 
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге продолжает падать

Вода в реке Урал в Оренбурге каждый час снижается на сантиметр

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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УФА, 16 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал продолжает падать, сообщил первый заместитель главы города Алексей Кудинов.
"Паводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной, но вода в реке Урал снижается каждый час на около 1 сантиметра, и мы предпринимаем все меры, чтобы жизнедеятельность оренбуржцев вернулась в нормальное русло", — отметил он.
Он уточнил, что улицу Уральскую открыли для движения транспорта, вокруг жилых кварталов ЖК "Дубки" "также сухо".
Вечером 16 апреля для проезда машин из центра города в сторону Южного микрорайона откроют улицу Донгузская, заключил глава города.
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