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В США предупредили о возможном начале третьей мировой войны из-за Запада - 16.04.2024, ПРАЙМ
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В США предупредили о возможном начале третьей мировой войны из-за Запада
В США предупредили о возможном начале третьей мировой войны из-за Запада - 16.04.2024, ПРАЙМ
В США предупредили о возможном начале третьей мировой войны из-за Запада
Прямое участие войск западных стран в украинском конфликте может привести к третьей мировой войне, считает американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T10:52+0300
2024-04-16T10:52+0300
политика
поддержка украины
сво
запад
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Прямое участие войск западных стран в украинском конфликте может привести к третьей мировой войне, считает американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. "Если вы имеете в виду бесполетную зону, то это значит сбивать российские самолеты, и мир уже вступил бы в третью мировую войну", — написал он в соцсети X в ответ на пост американского бизнесмена Билла Экмана о том, что если бы Запад прикрывал воздушное пространство Украины, то "мир стал бы более безопасным".Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон не защищают небо Украины, как в Израиле из-за того, что это разные конфликты.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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запад
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поддержка украины, сво, запад
Политика, поддержка Украины, СВО, ЗАПАД
10:52 16.04.2024
 
В США предупредили о возможном начале третьей мировой войны из-за Запада

Сакс: прямое участие стран Запада в конфликте на Украине приведет к третьей мировой войне

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкИстребители F-16 во время авиапарада
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Прямое участие войск западных стран в украинском конфликте может привести к третьей мировой войне, считает американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
"Если вы имеете в виду бесполетную зону, то это значит сбивать российские самолеты, и мир уже вступил бы в третью мировую войну", — написал он в соцсети X в ответ на пост американского бизнесмена Билла Экмана о том, что если бы Запад прикрывал воздушное пространство Украины, то "мир стал бы более безопасным".
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон не защищают небо Украины, как в Израиле из-за того, что это разные конфликты.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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