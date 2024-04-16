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Лихтенштейн выполнил все условия для присоединения к МВФ
Лихтенштейн выполнил все условия для присоединения к МВФ - 16.04.2024, ПРАЙМ
Лихтенштейн выполнил все условия для присоединения к МВФ
Лихтенштейн выполнил все необходимые условия для вступления в Международный валютный фонд (МВФ), отмечается на сайте правительства княжества. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T23:12+0300
2024-04-16T23:12+0300
2024-04-16T23:12+0300
экономика
лихтенштейн
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БЕРЛИН, 16 апр — ПРАЙМ. Лихтенштейн выполнил все необходимые условия для вступления в Международный валютный фонд (МВФ), отмечается на сайте правительства княжества. "На своем заседании во вторник, 16 апреля 2024 года, правительство одобрило отчет и заявку на вступление в Международный валютный фонд (МВФ)", — указывается в публикации.По официальным данным, со стороны МВФ за вступление княжества ранее проголосовало большинство входящих в него 190 стран. С помощью присоединения к международной структуре Лихтенштейн рассчитывает получить быстрый доступ к финансовым ресурсам в случае кризисных ситуаций. Расходы на членство составят приблизительно 500 тысяч франков в год.
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лихтенштейн
Лихтенштейн выполнил все условия для присоединения к МВФ
Лихтенштейн выполнил все необходимые условия для присоединения к МВФ
БЕРЛИН, 16 апр — ПРАЙМ. Лихтенштейн выполнил все необходимые условия для вступления в Международный валютный фонд (МВФ), отмечается на сайте правительства княжества.
"На своем заседании во вторник, 16 апреля 2024 года, правительство одобрило отчет и заявку на вступление в Международный валютный фонд (МВФ)", — указывается в публикации.
По официальным данным, со стороны МВФ за вступление княжества ранее проголосовало большинство входящих в него 190 стран.
С помощью присоединения к международной структуре Лихтенштейн рассчитывает получить быстрый доступ к финансовым ресурсам в случае кризисных ситуаций. Расходы на членство составят приблизительно 500 тысяч франков в год.
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