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Лихтенштейн выполнил все условия для присоединения к МВФ

Лихтенштейн выполнил все условия для присоединения к МВФ - 16.04.2024, ПРАЙМ

Лихтенштейн выполнил все условия для присоединения к МВФ

Лихтенштейн выполнил все необходимые условия для вступления в Международный валютный фонд (МВФ), отмечается на сайте правительства княжества. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T23:12+0300

2024-04-16T23:12+0300

2024-04-16T23:12+0300

экономика

лихтенштейн

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БЕРЛИН, 16 апр — ПРАЙМ. Лихтенштейн выполнил все необходимые условия для вступления в Международный валютный фонд (МВФ), отмечается на сайте правительства княжества. "На своем заседании во вторник, 16 апреля 2024 года, правительство одобрило отчет и заявку на вступление в Международный валютный фонд (МВФ)", — указывается в публикации.По официальным данным, со стороны МВФ за вступление княжества ранее проголосовало большинство входящих в него 190 стран. С помощью присоединения к международной структуре Лихтенштейн рассчитывает получить быстрый доступ к финансовым ресурсам в случае кризисных ситуаций. Расходы на членство составят приблизительно 500 тысяч франков в год.

https://1prime.ru/20240416/prognoz-847438650.html

лихтенштейн

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лихтенштейн