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Превосходство нацвалюты: почему инвестировать в рублях стало выгодно

Превосходство нацвалюты: почему инвестировать в рублях стало выгодно - 16.04.2024, ПРАЙМ

Превосходство нацвалюты: почему инвестировать в рублях стало выгодно

С начала изоляции российской финансовой системы прошло уже более двух лет. По прошествии этого времени можно утверждать, что западные санкции оказались не столь | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T08:15+0300

2024-04-16T08:15+0300

2024-04-16T09:32+0300

экономика

мнения аналитиков

курсы валют

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С начала изоляции российской финансовой системы прошло уже более двух лет. По прошествии этого времени можно утверждать, что западные санкции оказались не столь "сокрушительными", как предполагали их создатели, а экономика России справляется с многочисленными ограничениями. Главными причинами успеха стали быстрая и правильная реакция властей на первоначальный шок и высокая адаптивность российских компаний. В результате сейчас промышленное производство растет повышенными темпами, доля прибыльных предприятий находится на максимальном уровне, а фондовый рынок отыграл все потери и вырос до уровня начала 2022 года.Несмотря на это, многие участники финансового рынка до сих пор опасаются дальнейшей девальвации рубля и по инерции пытаются инвестировать в зарубежные активы. На наш взгляд, в существующих условиях эта стратегия не оправдывает себя. И дело не только в повышенных инфраструктурных рисках и высоких трансакционных издержках, хотя их стоит учитывать, как никогда раньше.По сути, склонность к инвестициям в валютные активы у отечественных инвесторов исторически была вызвана большим доверием к иностранной финансовой системе. Но если обратиться к цифрам, станет понятно, что на длинном горизонте реальная доходность рублевых активов превосходит доходность долларовых. За последние двадцать лет рубль в среднем слабел на 6% в год. За этот же период среднегодовой темп роста российского рынка составил около 21,5%, а доходность американского рынка — около 10%. Получается, что инвестиции в американский рынок приносили в среднем 16% годовых в рублевом эквиваленте, в то время как инвестиции в российский рынок — на 5,5% в год больше.Однако сейчас риск ослабления рубля уходит на второй план с точки зрения доходности инвестиций. С начала 2000-х было несколько волн ослабления национальной валюты, после которых следовала стабилизация курса. Но все они, за исключением последней, отличались двумя важными особенностями: падением цен на нефть и открытыми каналами по движению капитала. Это приводило к ухудшению внешнеторгового баланса и оттоку средств иностранных инвесторов, что создавало повышенное давление на рубль.Сейчас ситуация выглядит иначе. Во-первых, в связи с ограничениями по движению капитала иностранные инвесторы не оказывают влияния на курс рубля. Механизм carry-trade не работает, в итоге из-за отсутствия нерезидентов рубль не укрепляется при высокой ключевой ставке ЦБ РФ (как сейчас) и, что более важно, не ослабнет при ее снижении. Таким образом, основным фактором, оказывающим влияние на курс, стало состояние платежного баланса страны.Первоначальный шок 2022 года, вызванный нарушением логистических цепочек и ограничением объема поставок товаров на российский рынок, привел к рекордному профициту текущего счета и, как следствие, резкому укреплению рубля. Однако в прошлом году по мере восстановления импорта и погашения внешнего долга рубль начал слабеть и стабилизировался в диапазоне USD/RUB 90–93. С учетом того, что в обозримом будущем возвращение нерезидентов на российский рынок выглядит маловероятным, а объемы импорта уже восстановились до уровня 2021 года, риски дальнейшего ослабления, на наш взгляд, ограниченны.При этом текущая ключевая ставка ЦБ РФ позволяет зафиксировать рублевую доходность, которая перекроет даже самый пессимистичный сценарий ослабления рубля. Условный трехлетний депозит с капитализацией процентов принесет 16% годовых. В этом случае для получения отрицательной валютной доходности на горизонте тех же трех лет рубль должен ослабнуть до USD/RUB 140 и выше. Аналогичная ситуация и с длинными ОФЗ, доходность к погашению которых составляет примерно 13%. Предположим, что вместо них инвестор приобрел десятилетние американские казначейские облигации с доходностью к погашению примерно на уровне 4%. Тогда по прошествии 10 лет рубль должен ослабнуть до USD/RUB 220 для получения отрицательной валютной доходности.Перспективы на рынке акций выглядят еще привлекательнее. В связи с фактическим закрытием доступа на внешние рынки перечень доступных для инвестиций инструментов у российских инвесторов сильно сузился. По этой причине мы и наблюдаем повышенный интерес розничных инвесторов к отечественному рынку акций, а приток ликвидности с их стороны служит одним из драйверов роста. Причин для смены тренда в ближайшей перспективе мы не видим, поэтому доходность акций российских компаний может даже превысить исторический средний показатель. Девальвация не страшна.

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2024

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Александр Джиоев https://cdnn.1prime.ru/img/84250/68/842506843_0:0:853:854_100x100_80_0_0_eb017ddf2ad148704b524ed4f26184bf.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Джиоев https://cdnn.1prime.ru/img/84250/68/842506843_0:0:853:854_100x100_80_0_0_eb017ddf2ad148704b524ed4f26184bf.jpg

мнения аналитиков, курсы валют