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Доллар достиг максимума за пять месяцев, иена снизилась

Доллар достиг максимума за пять месяцев, иена снизилась - 16.04.2024, ПРАЙМ

Доллар достиг максимума за пять месяцев, иена снизилась

Доллар США во вторник достиг 5-месячного максимума против фунта и евро. Днем ранее вышли более позитивные, чем ожидалось, данные США по розничным продажам, и... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:39+0300

2024-04-16T16:39+0300

2024-04-16T16:45+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доллар США во вторник достиг 5-месячного максимума против фунта и евро. Днем ранее вышли более позитивные, чем ожидалось, данные США по розничным продажам, и это обеспечило рост доходности казначейских облигаций. Тем временем растут опасения вмешательства Токио в валютный рынок, поскольку иена находится на минимуме с 1990 года.Представленные в понедельник данные США свидетельствовали о росте розничных продаж в марте по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%, тогда как опрошенные Reuters экономисты прогнозировали увеличение на 0,3%. Это повысило уверенность инвесторов в том, что ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок в этом году."Американская экономика продолжает расти уверенными темпами, которые превышают долгосрочный тренд, поддерживают рост доходности гособлигаций США и свидетельствуют против снижения процентных ставок ФРС", – отмечает Кеннет Брю, директор по корпоративному анализу, валютам и ставкам в Societe Generale.Участники рынка теперь учитывают в котировках 41%-ю вероятность того, что ФРС начнет снижение ставок в июле. До выхода данных эта вероятность оценивалась в 50%, согласно CME FedWatch.Инвесторы будут ждать намеков на политику ФРС от председателя Джерома Пауэлла, который выступит позднее во вторник – впервые с публикации данных по инфляции на прошлой неделе, которые превзошли ожидания.Евро поднялся до 1,0626 доллара США, но все еще находится у минимумов от 2 ноября. Евро оказался под давлением после того, как ЕЦБ на прошлой неделе просигнализировал о снижении ставок в июне.Британский фунт тоже немного вырос и достиг 1,2449 доллара США. Ранее валюта достигла пятимесячного минимума 1,2409, поскольку трейдеры обдумывали данные, согласно которым базовых зарплат в Великобритании оказался минимальным с трехмесячного периода, истекшего в сентябре 2022 года, но все равно остался высоким по историческим меркам.В результате индекс доллара США на утренних торгах в Европе вырос на 0,04% до 106,23, достигнув максимума со 2 ноября.Пара доллар/иена торговалась около отметки 154,64, поднявшись до самого высокого уровня за 34 года, вблизи нового сопротивления 155.Это заставило трейдеров ожидать интервенции на валютном рынке со стороны Токио. Короткая позиция хедж-фондов по иене достигла максимума за 17 лет, и восстановление японской валюты может спровоцировать сильное ралли.Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки во вторник заявил о том, что пристально отслеживает динамику валюты и предпримет "исчерпывающие необходимые меры".Как отмечают некоторые эксперты, интервенция не сможет выступить в качестве долгосрочного решения."Интервенция сработает только в данный момент для замедления или контроля темпов обесценения валюты, но она не сможет развернуть тренд. К тому же она очень затратна, – комментирует Брю из в Societe Generale. – Серьезная проблема для ряда азиатских валют заключается в том, что пока доходность американских гособлигаций продолжает повышаться, успеха они не добьются, поскольку им приходится иметь дело с расширяющимся спредом доходности".Доходность 10-летних гособлигаций США на момент написания обзора составляла 4,653%, что чуть ниже вчерашнего максимума за пять месяцев. Доходность 10-летних гособлигаций Японии составляла 0,873%.Другие валюты развивающихся азиатских стран также достигли минимумов за несколько лет или месяцев.Китайский юань немного опустился, хотя данные указали на рост ВВП Китая в 1-м квартале на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что существенно превзошло ожидания аналитиков. Это должно поддержать политиков, пытающихся укрепить доверие перед лицом затяжного кризиса в секторе недвижимости.На континентальном рынке юань опустился до уровня 7,2422 юаня за доллар, минимума с ноября, но после выхода данных укрепился до 7,2388. На офшорном рынке доллар поднялся на 0,1% до 7,2680 юаня за доллар.Австралийский доллар понизился на 0,45% до 0,6414 доллара США, ранее достигнув минимума с 14 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша, иена