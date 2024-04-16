https://1prime.ru/20240416/valyuta-847433938.html
Доллар достиг максимума за пять месяцев, иена снизилась
Доллар достиг максимума за пять месяцев, иена снизилась - 16.04.2024, ПРАЙМ
Доллар достиг максимума за пять месяцев, иена снизилась
Доллар США во вторник достиг 5-месячного максимума против фунта и евро. Днем ранее вышли более позитивные, чем ожидалось, данные США по розничным продажам, и... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:39+0300
2024-04-16T16:39+0300
2024-04-16T16:45+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доллар США во вторник достиг 5-месячного максимума против фунта и евро. Днем ранее вышли более позитивные, чем ожидалось, данные США по розничным продажам, и это обеспечило рост доходности казначейских облигаций. Тем временем растут опасения вмешательства Токио в валютный рынок, поскольку иена находится на минимуме с 1990 года.Представленные в понедельник данные США свидетельствовали о росте розничных продаж в марте по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%, тогда как опрошенные Reuters экономисты прогнозировали увеличение на 0,3%. Это повысило уверенность инвесторов в том, что ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок в этом году."Американская экономика продолжает расти уверенными темпами, которые превышают долгосрочный тренд, поддерживают рост доходности гособлигаций США и свидетельствуют против снижения процентных ставок ФРС", – отмечает Кеннет Брю, директор по корпоративному анализу, валютам и ставкам в Societe Generale.Участники рынка теперь учитывают в котировках 41%-ю вероятность того, что ФРС начнет снижение ставок в июле. До выхода данных эта вероятность оценивалась в 50%, согласно CME FedWatch.Инвесторы будут ждать намеков на политику ФРС от председателя Джерома Пауэлла, который выступит позднее во вторник – впервые с публикации данных по инфляции на прошлой неделе, которые превзошли ожидания.Евро поднялся до 1,0626 доллара США, но все еще находится у минимумов от 2 ноября. Евро оказался под давлением после того, как ЕЦБ на прошлой неделе просигнализировал о снижении ставок в июне.Британский фунт тоже немного вырос и достиг 1,2449 доллара США. Ранее валюта достигла пятимесячного минимума 1,2409, поскольку трейдеры обдумывали данные, согласно которым базовых зарплат в Великобритании оказался минимальным с трехмесячного периода, истекшего в сентябре 2022 года, но все равно остался высоким по историческим меркам.В результате индекс доллара США на утренних торгах в Европе вырос на 0,04% до 106,23, достигнув максимума со 2 ноября.Пара доллар/иена торговалась около отметки 154,64, поднявшись до самого высокого уровня за 34 года, вблизи нового сопротивления 155.Это заставило трейдеров ожидать интервенции на валютном рынке со стороны Токио. Короткая позиция хедж-фондов по иене достигла максимума за 17 лет, и восстановление японской валюты может спровоцировать сильное ралли.Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки во вторник заявил о том, что пристально отслеживает динамику валюты и предпримет "исчерпывающие необходимые меры".Как отмечают некоторые эксперты, интервенция не сможет выступить в качестве долгосрочного решения."Интервенция сработает только в данный момент для замедления или контроля темпов обесценения валюты, но она не сможет развернуть тренд. К тому же она очень затратна, – комментирует Брю из в Societe Generale. – Серьезная проблема для ряда азиатских валют заключается в том, что пока доходность американских гособлигаций продолжает повышаться, успеха они не добьются, поскольку им приходится иметь дело с расширяющимся спредом доходности".Доходность 10-летних гособлигаций США на момент написания обзора составляла 4,653%, что чуть ниже вчерашнего максимума за пять месяцев. Доходность 10-летних гособлигаций Японии составляла 0,873%.Другие валюты развивающихся азиатских стран также достигли минимумов за несколько лет или месяцев.Китайский юань немного опустился, хотя данные указали на рост ВВП Китая в 1-м квартале на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что существенно превзошло ожидания аналитиков. Это должно поддержать политиков, пытающихся укрепить доверие перед лицом затяжного кризиса в секторе недвижимости.На континентальном рынке юань опустился до уровня 7,2422 юаня за доллар, минимума с ноября, но после выхода данных укрепился до 7,2388. На офшорном рынке доллар поднялся на 0,1% до 7,2680 юаня за доллар.Австралийский доллар понизился на 0,45% до 0,6414 доллара США, ранее достигнув минимума с 14 ноября.
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ПРАЙМ
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рынки, валютный рынок, доллар сша, иена
Рынки, валютный рынок, Доллар США, иена
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доллар США во вторник достиг 5-месячного максимума против фунта и евро. Днем ранее вышли более позитивные, чем ожидалось, данные США по розничным продажам, и это обеспечило рост доходности казначейских облигаций. Тем временем растут опасения вмешательства Токио в валютный рынок, поскольку иена находится на минимуме с 1990 года.
Представленные в понедельник данные США свидетельствовали о росте розничных продаж в марте по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%, тогда как опрошенные Reuters экономисты прогнозировали увеличение на 0,3%. Это повысило уверенность инвесторов в том, что ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок в этом году.
"Американская экономика продолжает расти уверенными темпами, которые превышают долгосрочный тренд, поддерживают рост доходности гособлигаций США и свидетельствуют против снижения процентных ставок ФРС", – отмечает Кеннет Брю, директор по корпоративному анализу, валютам и ставкам в Societe Generale.
Участники рынка теперь учитывают в котировках 41%-ю вероятность того, что ФРС начнет снижение ставок в июле. До выхода данных эта вероятность оценивалась в 50%, согласно CME FedWatch.
Инвесторы будут ждать намеков на политику ФРС от председателя Джерома Пауэлла, который выступит позднее во вторник – впервые с публикации данных по инфляции на прошлой неделе, которые превзошли ожидания.
Евро поднялся до 1,0626 доллара США, но все еще находится у минимумов от 2 ноября. Евро оказался под давлением после того, как ЕЦБ на прошлой неделе просигнализировал о снижении ставок в июне.
Британский фунт тоже немного вырос и достиг 1,2449 доллара США. Ранее валюта достигла пятимесячного минимума 1,2409, поскольку трейдеры обдумывали данные, согласно которым базовых зарплат в Великобритании оказался минимальным с трехмесячного периода, истекшего в сентябре 2022 года, но все равно остался высоким по историческим меркам.
В результате индекс доллара США на утренних торгах в Европе вырос на 0,04% до 106,23, достигнув максимума со 2 ноября.
Пара доллар/иена торговалась около отметки 154,64, поднявшись до самого высокого уровня за 34 года, вблизи нового сопротивления 155.
Это заставило трейдеров ожидать интервенции на валютном рынке со стороны Токио. Короткая позиция хедж-фондов по иене достигла максимума за 17 лет, и восстановление японской валюты может спровоцировать сильное ралли.
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки во вторник заявил о том, что пристально отслеживает динамику валюты и предпримет "исчерпывающие необходимые меры".
Как отмечают некоторые эксперты, интервенция не сможет выступить в качестве долгосрочного решения.
"Интервенция сработает только в данный момент для замедления или контроля темпов обесценения валюты, но она не сможет развернуть тренд. К тому же она очень затратна, – комментирует Брю из в Societe Generale. – Серьезная проблема для ряда азиатских валют заключается в том, что пока доходность американских гособлигаций продолжает повышаться, успеха они не добьются, поскольку им приходится иметь дело с расширяющимся спредом доходности".
Доходность 10-летних гособлигаций США на момент написания обзора составляла 4,653%, что чуть ниже вчерашнего максимума за пять месяцев. Доходность 10-летних гособлигаций Японии составляла 0,873%.
Другие валюты развивающихся азиатских стран также достигли минимумов за несколько лет или месяцев.
Китайский юань немного опустился, хотя данные указали на рост ВВП Китая в 1-м квартале на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что существенно превзошло ожидания аналитиков. Это должно поддержать политиков, пытающихся укрепить доверие перед лицом затяжного кризиса в секторе недвижимости.
На континентальном рынке юань опустился до уровня 7,2422 юаня за доллар, минимума с ноября, но после выхода данных укрепился до 7,2388. На офшорном рынке доллар поднялся на 0,1% до 7,2680 юаня за доллар.
Австралийский доллар понизился на 0,45% до 0,6414 доллара США, ранее достигнув минимума с 14 ноября.