https://1prime.ru/20240416/vengriya--847425113.html
В Венгрии развеяли заблуждение о переплате за российский газ
В Венгрии развеяли заблуждение о переплате за российский газ - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Венгрии развеяли заблуждение о переплате за российский газ
Рассуждения о том, что Венгрия переплачивает за российский газ - лишь заблуждения, такое доступное по цене топливо Будапешт больше не смог бы найти ни у кого,... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T13:30+0300
2024-04-16T13:30+0300
2024-04-16T13:30+0300
газ
спг
россия
транзит газа через украину
газопровод "турецкий поток"
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БУДАПЕШТ, 16 апр - ПРАЙМ. Рассуждения о том, что Венгрия переплачивает за российский газ - лишь заблуждения, такое доступное по цене топливо Будапешт больше не смог бы найти ни у кого, заявил венгерский министр энергетики Чаба Лантош."Правительство не покупает российский газ по высокой цене. Это неправда", - сказал Лантош в интервью венгерскому изданию Mandiner. Он отметил, что страна старается использовать разные источники - закупает СПГ через терминал в Хорватии и газ из Румынии, однако "физически, из-за инфраструктурных особенностей региона и отсутствия побережья, отказаться от российских источников по такой цене невозможно".Российский газ обеспечивает 85 процентов годового потребления Венгрией. Раньше он поступал в страну по нескольким маршрутам: через Украину, Словакию и Австрию, а также по "Турецкому потоку" и далее через Болгарию и Сербию. Однако в последние месяцы с первым маршрутом наблюдаются перебои. При этом даже полная остановка транзита российского газа через Украину не должна повлиять на его поставки в Венгрию. Топливо может поступать по второму машруту.
https://1prime.ru/20240404/hungary-847082810.html
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газ, спг, россия, транзит газа через украину, газопровод "турецкий поток"
Газ, СПГ, РОССИЯ, транзит газа через Украину, Газопровод "Турецкий поток"
В Венгрии развеяли заблуждение о переплате за российский газ
Минэнерго: Венгрия не могла бы покупать газ так дешево ни у кого, кроме России