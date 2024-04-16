https://1prime.ru/20240416/vengriya--847425113.html

В Венгрии развеяли заблуждение о переплате за российский газ

В Венгрии развеяли заблуждение о переплате за российский газ - 16.04.2024, ПРАЙМ

В Венгрии развеяли заблуждение о переплате за российский газ

Рассуждения о том, что Венгрия переплачивает за российский газ - лишь заблуждения, такое доступное по цене топливо Будапешт больше не смог бы найти ни у кого,... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T13:30+0300

2024-04-16T13:30+0300

2024-04-16T13:30+0300

газ

спг

россия

транзит газа через украину

газопровод "турецкий поток"

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БУДАПЕШТ, 16 апр - ПРАЙМ. Рассуждения о том, что Венгрия переплачивает за российский газ - лишь заблуждения, такое доступное по цене топливо Будапешт больше не смог бы найти ни у кого, заявил венгерский министр энергетики Чаба Лантош."Правительство не покупает российский газ по высокой цене. Это неправда", - сказал Лантош в интервью венгерскому изданию Mandiner. Он отметил, что страна старается использовать разные источники - закупает СПГ через терминал в Хорватии и газ из Румынии, однако "физически, из-за инфраструктурных особенностей региона и отсутствия побережья, отказаться от российских источников по такой цене невозможно".Российский газ обеспечивает 85 процентов годового потребления Венгрией. Раньше он поступал в страну по нескольким маршрутам: через Украину, Словакию и Австрию, а также по "Турецкому потоку" и далее через Болгарию и Сербию. Однако в последние месяцы с первым маршрутом наблюдаются перебои. При этом даже полная остановка транзита российского газа через Украину не должна повлиять на его поставки в Венгрию. Топливо может поступать по второму машруту.

https://1prime.ru/20240404/hungary-847082810.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, спг, россия, транзит газа через украину, газопровод "турецкий поток"