Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии развеяли заблуждение о переплате за российский газ - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240416/vengriya--847425113.html
В Венгрии развеяли заблуждение о переплате за российский газ
В Венгрии развеяли заблуждение о переплате за российский газ - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Венгрии развеяли заблуждение о переплате за российский газ
Рассуждения о том, что Венгрия переплачивает за российский газ - лишь заблуждения, такое доступное по цене топливо Будапешт больше не смог бы найти ни у кого,... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T13:30+0300
2024-04-16T13:30+0300
газ
спг
россия
транзит газа через украину
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
БУДАПЕШТ, 16 апр - ПРАЙМ. Рассуждения о том, что Венгрия переплачивает за российский газ - лишь заблуждения, такое доступное по цене топливо Будапешт больше не смог бы найти ни у кого, заявил венгерский министр энергетики Чаба Лантош."Правительство не покупает российский газ по высокой цене. Это неправда", - сказал Лантош в интервью венгерскому изданию Mandiner. Он отметил, что страна старается использовать разные источники - закупает СПГ через терминал в Хорватии и газ из Румынии, однако "физически, из-за инфраструктурных особенностей региона и отсутствия побережья, отказаться от российских источников по такой цене невозможно".Российский газ обеспечивает 85 процентов годового потребления Венгрией. Раньше он поступал в страну по нескольким маршрутам: через Украину, Словакию и Австрию, а также по "Турецкому потоку" и далее через Болгарию и Сербию. Однако в последние месяцы с первым маршрутом наблюдаются перебои. При этом даже полная остановка транзита российского газа через Украину не должна повлиять на его поставки в Венгрию. Топливо может поступать по второму машруту.
https://1prime.ru/20240404/hungary-847082810.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, спг, россия, транзит газа через украину, газопровод "турецкий поток"
Газ, СПГ, РОССИЯ, транзит газа через Украину, Газопровод "Турецкий поток"
13:30 16.04.2024
 
В Венгрии развеяли заблуждение о переплате за российский газ

Минэнерго: Венгрия не могла бы покупать газ так дешево ни у кого, кроме России

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 16 апр - ПРАЙМ. Рассуждения о том, что Венгрия переплачивает за российский газ - лишь заблуждения, такое доступное по цене топливо Будапешт больше не смог бы найти ни у кого, заявил венгерский министр энергетики Чаба Лантош.
"Правительство не покупает российский газ по высокой цене. Это неправда", - сказал Лантош в интервью венгерскому изданию Mandiner. Он отметил, что страна старается использовать разные источники - закупает СПГ через терминал в Хорватии и газ из Румынии, однако "физически, из-за инфраструктурных особенностей региона и отсутствия побережья, отказаться от российских источников по такой цене невозможно".
Российский газ обеспечивает 85 процентов годового потребления Венгрией. Раньше он поступал в страну по нескольким маршрутам: через Украину, Словакию и Австрию, а также по "Турецкому потоку" и далее через Болгарию и Сербию. Однако в последние месяцы с первым маршрутом наблюдаются перебои. При этом даже полная остановка транзита российского газа через Украину не должна повлиять на его поставки в Венгрию. Топливо может поступать по второму машруту.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
Венгрия выступила против фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов
4 апреля, 16:00
 
ГазСПГРОССИЯтранзит газа через УкраинуГазопровод "Турецкий поток"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала