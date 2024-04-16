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Россиянам назвали причину подорожания вина

Россиянам назвали причину подорожания вина - 16.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали причину подорожания вина

Российские виноделы поднимают цены на свою продукцию, однако причиной служит не грядущее увеличение акциза на вино в стране - это происходит на фоне роста... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T17:26+0300

2024-04-16T17:26+0300

2024-04-16T17:26+0300

экономика

виноделие

вино

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российские виноделы поднимают цены на свою продукцию, однако причиной служит не грядущее увеличение акциза на вино в стране - это происходит на фоне роста стоимости производства, расходных материалов, а также логистики, рассказали РИА Новости представители алкогольного рынка страны. Так, например, директор по развитию одной из крупнейших дагестанских виноделен "Дербент Вино" Михаил Шарин сообщил агентству, что повышение цен в компании действительно произойдет - "на данном этапе производитель рассматривает увеличение стоимости продукции на 7-7,5%", но о дальнейшем увеличении речи нет. "Рост стоимости мы не связываем с повышением акциза на алкогольную продукцию. В нашем случае этот процесс происходит постепенно, с прошлого года. Основными причинами могу назвать уровень годовой инфляции, рост стоимости производства вспомогательных материалов (этикетка, пробка, капсула и др.), энология, ослабление курса рубля, а также резкое - до 70% - увеличение стоимости доставки как сырья и материалов, так и доставки готовой продукции до потребителя", - пояснил он. Шарин также подчеркнул, что, конечно, есть опасения относительно потребителя и уровня потребления российского вина, поскольку в случае чувствительного повышения цен аудитория может переключить внимание на пивную полку или же пойти, например, в крепкий алкоголь. "Наша задача в этой ситуации ценой и качеством подтверждать конкурентоспособность российских вин", - добавил директор по развитию. В свою очередь президент группы компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейшего в России производителя игристых вин, Павел Титов также заявил, что "корректировка цен на продукцию была сделана под влиянием общеэкономических факторов", в том числе на фоне повышения стоимости долгового финансирования, ростом цен на комплектующие, логистику, оборудование, а также увеличением фонда оплаты труда. "За последние полтора года рост себестоимости нашей продукции составил почти 30%. Подъем акцизов - полезная мера для защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных производителей, для которых предусмотрен налоговый вычет", - заключил он. РИА Новости также направило запросы в компанию "Фанагория", КЛВЗ "Кристалл" и "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"). В России с 1 мая 2024 года будут увеличены акцизы на вино. Таким образом, акциз на тихие вина увеличится с 34 до 108 рублей за один литр, с 1 января 2025 года - до 112 рублей, а с 1 января 2026 года - до 116 рублей. При этом акциз на игристые вина вырастет с 45 рублей до 141 рубля. А с 1 января 2025 года он будет составлять 147 рублей, с 1 января 2026 года - 153 рубля. Однако в начале апреля Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина, включая шампанское, до 119 рублей за литр. На 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рубля, на 2026 год - 129 рублей.

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виноделие, вино