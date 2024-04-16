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МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России - 16.04.2024, ПРАЙМ

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП страны на 3,2% в текущем году и на... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:07+0300

2024-04-16T16:07+0300

2024-04-16T16:08+0300

экономика

мвф

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП страны на 3,2% в текущем году и на 1,8% в следующем, следует из доклада международной организации. Согласно опубликованному во вторник документу, в 2024 году МВФ ждет реального роста ВВП России на 3,2%, что на 0,6 процентного пункта выше январского прогноза на уровне 2,6%. Кроме того, МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики на 2025 год, ожидая, что показатель составит 1,8%, что на 0,7 процентного пункта больше январского прогноза в 1,1%. Инфляцию в России по итогам текущего года эксперты фонда ожидают на уровне 6,9%, а в 2025 году - 4,5%. По прогнозу министерства экономического развития РФ, инфляция в России в 2024 году составит 4,5% после 7,42% в прошлом году. Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, российская экономика наряду с такими крупными развивающимися рынками, как Индия и Бразилия, демонстрирует "довольно хорошие" показатели. За 2023 год рост российского ВВП, по оценкам фонда, составил 3,6%, инфляция - 5,9%.

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