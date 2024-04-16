Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240416/vylety-847438517.html
"Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая
"Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая
"Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая в Москву из-за погоды в аэропорту вылета, сообщает компания. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T18:14+0300
2024-04-16T18:15+0300
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая в Москву из-за погоды в аэропорту вылета, сообщает компания. "Аэрофлот переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета (время указано местное): SU525 ориентировочно до 04:10 17.04.2024... SU521 ориентировочно до 04:40 17.04.2024... SU527 ориентировочно до 05:10 17.04.2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что на время ожидания вылета пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании.
https://1prime.ru/20240416/american-airlines-847433582.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аэрофлот
Аэрофлот
18:14 16.04.2024 (обновлено: 18:15 16.04.2024)
 
"Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая

"Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая из-за неблагоприятных метеоусловий

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая в Москву из-за погоды в аэропорту вылета, сообщает компания.
"Аэрофлот переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета (время указано местное): SU525 ориентировочно до 04:10 17.04.2024... SU521 ориентировочно до 04:40 17.04.2024... SU527 ориентировочно до 05:10 17.04.2024", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время ожидания вылета пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании.
American Airlines
В American Airlines сообщили о проблемах с безопасностью, пишет СМИ
16:35
 
Аэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала