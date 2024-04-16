https://1prime.ru/20240416/vylety-847438517.html
"Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая
"Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая
"Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая в Москву из-за погоды в аэропорту вылета, сообщает компания. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T18:14+0300
2024-04-16T18:14+0300
2024-04-16T18:15+0300
аэрофлот
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая в Москву из-за погоды в аэропорту вылета, сообщает компания. "Аэрофлот переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета (время указано местное): SU525 ориентировочно до 04:10 17.04.2024... SU521 ориентировочно до 04:40 17.04.2024... SU527 ориентировочно до 05:10 17.04.2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что на время ожидания вылета пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании.
https://1prime.ru/20240416/american-airlines-847433582.html
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аэрофлот
"Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая
"Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая из-за неблагоприятных метеоусловий
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Аэрофлот" переносит время вылетов из Дубая в Москву из-за погоды в аэропорту вылета, сообщает компания.
"Аэрофлот переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета (время указано местное): SU525 ориентировочно до 04:10 17.04.2024... SU521 ориентировочно до 04:40 17.04.2024... SU527 ориентировочно до 05:10 17.04.2024", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время ожидания вылета пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании.
В American Airlines сообщили о проблемах с безопасностью, пишет СМИ