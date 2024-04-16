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Flydubai в связи с непогодой приостановила все вылеты из Дубая

Flydubai в связи с непогодой приостановила все вылеты из Дубая - 16.04.2024, ПРАЙМ

Flydubai в связи с непогодой приостановила все вылеты из Дубая

Авиакомпания Flydubai временно приостановила все вылеты из Дубая до 10.00 (9.00 мск) утра 17 апреля, указывается в заявлении авиаперевозчика. | 16.04.2024, ПРАЙМ

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flydubai

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ТУНИС, 16 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания Flydubai временно приостановила все вылеты из Дубая до 10.00 (9.00 мск) утра 17 апреля, указывается в заявлении авиаперевозчика. "Flydubai временно приостанавливает все вылеты из Дубая. Отмена (вылетов) вступает в силу немедленно для всех вечерних рейсов 16 апреля до 10.00 (по местному времени Дубая) 17 апреля", - говорится в релизе компании. Международный аэропорт Дубая отменил 16 апреля 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей. Днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но затем возобновилась. Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начали выпадать в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.

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flydubai