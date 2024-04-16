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В Совфеде оценили решение Токио по российским нефтегазовым проектам - 16.04.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде оценили решение Токио по российским нефтегазовым проектам
В Совфеде оценили решение Токио по российским нефтегазовым проектам - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Совфеде оценили решение Токио по российским нефтегазовым проектам
Невзирая на верность своим союзникам из страна Запада, Токио показывает здравый эгоизм, сохраняя свое присутствие в российских нефтегазовых проектах, так как... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T12:02+0300
2024-04-16T12:02+0300
энергетика
япония
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Невзирая на верность своим союзникам из страна Запада, Токио показывает здравый эгоизм, сохраняя свое присутствие в российских нефтегазовых проектах, так как "своя рубаха ближе к телу". Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Япония планирует сохранить свою долю в проектах по разработке нефти и газа в России, так как считает их важными для энергетической безопасности, сказано в ежегодном докладе МИД страны "Синяя книга по дипломатии". Речь в документе, в частности, идет о проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2". "В очередном докладе МИД Японии, в котором Токио присягает на верность своим западным союзникам, в том числе касаемо санкционных дел, всё же проглядывает здравый эгоизм. Он постепенно пробивает себе дорогу. Япония, несмотря на грозную риторику и продолжающийся нажим западных увещевателей, отказывается выходить из выгодных проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Как ни крути, а своя рубаха ближе к телу!" - написал Карасин в своем Telegram-канале.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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япония
Энергетика, ЯПОНИЯ
12:02 16.04.2024
 
В Совфеде оценили решение Токио по российским нефтегазовым проектам

Карасин: Япония участвует в нефтегазовых проектах РФ, так как своя рубаха ближе к телу

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© fotolia.com / Claudio Divizia
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Невзирая на верность своим союзникам из страна Запада, Токио показывает здравый эгоизм, сохраняя свое присутствие в российских нефтегазовых проектах, так как "своя рубаха ближе к телу". Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Япония планирует сохранить свою долю в проектах по разработке нефти и газа в России, так как считает их важными для энергетической безопасности, сказано в ежегодном докладе МИД страны "Синяя книга по дипломатии". Речь в документе, в частности, идет о проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2".
"В очередном докладе МИД Японии, в котором Токио присягает на верность своим западным союзникам, в том числе касаемо санкционных дел, всё же проглядывает здравый эгоизм. Он постепенно пробивает себе дорогу. Япония, несмотря на грозную риторику и продолжающийся нажим западных увещевателей, отказывается выходить из выгодных проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Как ни крути, а своя рубаха ближе к телу!" - написал Карасин в своем Telegram-канале.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
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ЭнергетикаЯПОНИЯ
 
 
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