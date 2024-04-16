https://1prime.ru/20240416/yellen-847442081.html
Глава Минфина США назвала варианты использования российских активов
Глава Минфина США назвала варианты использования российских активов - 16.04.2024, ПРАЙМ
Глава Минфина США назвала варианты использования российских активов
Вашингтон прорабатывает способы изъятия иммобилизованных российских активов, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T21:40+0300
2024-04-16T21:40+0300
2024-04-16T21:41+0300
политика
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/16/841371651_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d8cb5dce584dd4a23c48c155588a3511.jpg
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Вашингтон прорабатывает способы изъятия иммобилизованных российских активов, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен."Украине нужен постоянный поток помощи, и США ищут способ извлечь экономическую выгоду и ресурсы из российских суверенных активов на $285 млрд, которые были заморожены", — отметила она на пресс-конференции в преддверии весенних совещаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.По мнению Йеллен, вызывает опасения, что Россия "замечает признаки" усталости Запада от помощи Киеву. А также "надежды" российского правительства на то, что поддержка Украины закончится.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее агентство Bloomberg, сославшись на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, сообщило, что Белый дом одобрил закон о конфискации российских активов. При этом, по информации газеты Washington Post, США не смогут передать изъятые средства Украине без согласия Европы.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на изъятие активов россиян. По его словам, в России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.
https://1prime.ru/20240415/aktivy-847385985.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/16/841371651_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_20f58b539dba744e01d2e3fe05c70ae7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
замороженные российские активы
Политика, замороженные российские активы
Глава Минфина США назвала варианты использования российских активов
Глава Минфина США назвала варианты использования замороженных активов России
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Вашингтон прорабатывает способы изъятия иммобилизованных российских активов, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.
"Украине нужен постоянный поток помощи, и США ищут способ извлечь экономическую выгоду и ресурсы из российских суверенных активов на $285 млрд, которые были заморожены", — отметила она на пресс-конференции в преддверии весенних совещаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
По мнению Йеллен, вызывает опасения, что Россия "замечает признаки" усталости Запада от помощи Киеву. А также "надежды" российского правительства на то, что поддержка Украины закончится.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Раскрыто, почему Британия никогда не сможет конфисковать активы России
Ранее агентство Bloomberg, сославшись на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, сообщило, что Белый дом одобрил закон о конфискации российских активов. При этом, по информации газеты Washington Post, США не смогут передать изъятые средства Украине без согласия Европы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на изъятие активов россиян. По его словам, в России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.