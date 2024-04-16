https://1prime.ru/20240416/youtube-847435892.html

В Госдуме объяснили, почему не блокируют YouTube в России

В Госдуме объяснили, почему не блокируют YouTube в России - 16.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме объяснили, почему не блокируют YouTube в России

YouTube не допускает своей блокировки в РФ, он ведет себя хирургически выверено. Такое мнение выразил в ходе встречи с участниками Мастерской новых медиа... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T17:15+0300

2024-04-16T17:15+0300

2024-04-16T17:15+0300

tiktok

youtube

блокировка

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. YouTube не допускает своей блокировки в РФ, он ведет себя хирургически выверено. Такое мнение выразил в ходе встречи с участниками Мастерской новых медиа зампредседателя IT-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. "YouTube не допускает такого, чтобы его заблокировали, ведет себя хирургически выверено", — сказал он. Горелкин отметил, что алгоритм в YouTube не "накидывает" российским пользователям исключительно западную пропаганду.Парламентарий также сообщил, что Instagram* не будет разблокирован до конца проведения СВО, так как , его заблокировали "потому, что речь шла о легализации призывов убивать российских граждан". "Кстати, YouTube не позволяет себе такого: там наши аккаунты блокируют, хотя прорваться можно", — добавил Горелкин.Кроме того, он заявил, что если TikTok вернется в Россию, то для него может быть разработан специальный режим для российского сегмента с удалением политически спорного контента."TikTok думает над возвращением в Россию. Лично я не исключаю сценарий специального режима для российского сегмента, когда политически спорный контент будет вычищаться. Они прекрасно понимают, что сегодня в вертикальных видео никто в России "не выстрелил", — пояснил парламентарий.В начале весны 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. TikTok заявила после этого, что прекратит распространять новый контент в РФ и вести прямые эфиры (стримы).* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240416/tiktok-847434459.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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