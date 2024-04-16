https://1prime.ru/20240416/zelenskiy-847409340.html

Азаров рассказал, как Зеленский обеспечил себе эвакуацию

Азаров рассказал, как Зеленский обеспечил себе эвакуацию - 16.04.2024, ПРАЙМ

Азаров рассказал, как Зеленский обеспечил себе эвакуацию

Президент Украины Владимир Зеленский предварительно обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу средств. Таким мнением в своем Telegram-канале... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T09:32+0300

2024-04-16T09:32+0300

2024-04-16T09:32+0300

украина

владимир зеленский

новости

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский предварительно обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу средств. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился экс-премьер Украины Николай Азаров."Зеленский все эти годы занимался выводом денег за рубеж, которые они активно нарабатывали путем всяких афер, коррупции", — заявил он.По словам Азарова, украинский лидер опирается на помощь Лондона, так как с учетом масштаба его преступлений, он должен был подготовить пути отхода.Ко всему прочему, в реализации преступных схем Зеленскому помогал его друг Сергей Шефир, в руках которого находились офшоры, так как украинский президент не мог оформить их на себя, отметил Азаров.Ранее сообщалось, что Зеленский уволил нескольких советников, включая Сергея Шефира, директора студии "Квартал-95", а также других помощников и советников. Пресс-секретарь президента Украины объяснил эти изменения "оптимизацией" штата.

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украина, владимир зеленский, новости