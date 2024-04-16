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"Что будет с Россией?" Зеленский назвал главный страх Запада - 16.04.2024, ПРАЙМ
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"Что будет с Россией?" Зеленский назвал главный страх Запада
"Что будет с Россией?" Зеленский назвал главный страх Запада - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Что будет с Россией?" Зеленский назвал главный страх Запада
Западные страны боятся поражения России в конфликте на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с телеканалом PBS. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T13:24+0300
2024-04-16T13:24+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Западные страны боятся поражения России в конфликте на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с телеканалом PBS."С Запада раздаются голоса о том, что мы боимся. Что будет с Россией, если Россия проиграет?... Они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис. Что может случиться? Может быть, Китай будет очень сильным", — задался вопросом Зеленский.Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объяснил, что цель операции - защита людей, которые страдали от киевского режима в течение восьми лет. По мнению российского лидера, Москва не видела иного варианта, так как угроза безопасности со стороны Киева была колоссальной.Путин также напомнил, что в течение 30 лет Россия пыталась договориться о безопасности в Европе с НАТО, но сталкивалась с обманом, ложью, давлением и шантажом со стороны альянса, который продолжает расширяться и приближаться к российским границам.Ранее бывшйи разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что из-за действий Зеленского под контролем ВС России может оказаться еще большее число украинских территорий, в том числе Харьков и Одесса.
https://1prime.ru/20240415/zelenskiy-847395297.html
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россия, украина, запад, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Новости
13:24 16.04.2024
 
"Что будет с Россией?" Зеленский назвал главный страх Запада

Зеленский: Запад боится поражения России в украинском конфликте

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Западные страны боятся поражения России в конфликте на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с телеканалом PBS.
"С Запада раздаются голоса о том, что мы боимся. Что будет с Россией, если Россия проиграет?... Они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис. Что может случиться? Может быть, Китай будет очень сильным", — задался вопросом Зеленский.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объяснил, что цель операции - защита людей, которые страдали от киевского режима в течение восьми лет. По мнению российского лидера, Москва не видела иного варианта, так как угроза безопасности со стороны Киева была колоссальной.
Путин также напомнил, что в течение 30 лет Россия пыталась договориться о безопасности в Европе с НАТО, но сталкивалась с обманом, ложью, давлением и шантажом со стороны альянса, который продолжает расширяться и приближаться к российским границам.
Ранее бывшйи разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что из-за действий Зеленского под контролем ВС России может оказаться еще большее число украинских территорий, в том числе Харьков и Одесса.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
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