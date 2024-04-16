https://1prime.ru/20240416/zelenskiy-847424957.html
"Что будет с Россией?" Зеленский назвал главный страх Запада
"Что будет с Россией?" Зеленский назвал главный страх Запада - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Что будет с Россией?" Зеленский назвал главный страх Запада
Западные страны боятся поражения России в конфликте на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с телеканалом PBS. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T13:24+0300
2024-04-16T13:24+0300
2024-04-16T13:24+0300
политика
россия
украина
запад
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/85/841808589_0:151:2677:1657_1920x0_80_0_0_710104fdbdeb5443ef95c2bbf4221286.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Западные страны боятся поражения России в конфликте на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с телеканалом PBS."С Запада раздаются голоса о том, что мы боимся. Что будет с Россией, если Россия проиграет?... Они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис. Что может случиться? Может быть, Китай будет очень сильным", — задался вопросом Зеленский.Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объяснил, что цель операции - защита людей, которые страдали от киевского режима в течение восьми лет. По мнению российского лидера, Москва не видела иного варианта, так как угроза безопасности со стороны Киева была колоссальной.Путин также напомнил, что в течение 30 лет Россия пыталась договориться о безопасности в Европе с НАТО, но сталкивалась с обманом, ложью, давлением и шантажом со стороны альянса, который продолжает расширяться и приближаться к российским границам.Ранее бывшйи разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что из-за действий Зеленского под контролем ВС России может оказаться еще большее число украинских территорий, в том числе Харьков и Одесса.
https://1prime.ru/20240415/zelenskiy-847395297.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/85/841808589_133:0:2545:1809_1920x0_80_0_0_21397eb81546ba40cf9a39d32f1bfbbd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запад, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Новости
"Что будет с Россией?" Зеленский назвал главный страх Запада
Зеленский: Запад боится поражения России в украинском конфликте
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Западные страны боятся поражения России в конфликте на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с телеканалом PBS.
"С Запада раздаются голоса о том, что мы боимся. Что будет с Россией, если Россия проиграет?... Они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис. Что может случиться? Может быть, Китай будет очень сильным", — задался вопросом Зеленский.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объяснил, что цель операции - защита людей, которые страдали от киевского режима в течение восьми лет. По мнению российского лидера, Москва не видела иного варианта, так как угроза безопасности со стороны Киева была колоссальной.
Путин также напомнил, что в течение 30 лет Россия пыталась договориться о безопасности в Европе с НАТО, но сталкивалась с обманом, ложью, давлением и шантажом со стороны альянса, который продолжает расширяться и приближаться к российским границам.
Ранее бывшйи разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что из-за действий Зеленского под контролем ВС России может оказаться еще большее число украинских территорий, в том числе Харьков и Одесса.
СМИ: Зеленского рассердила просьба США не атаковать российские НПЗ