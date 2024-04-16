https://1prime.ru/20240416/zelenskiy-847424957.html

"Что будет с Россией?" Зеленский назвал главный страх Запада

"Что будет с Россией?" Зеленский назвал главный страх Запада - 16.04.2024, ПРАЙМ

"Что будет с Россией?" Зеленский назвал главный страх Запада

Западные страны боятся поражения России в конфликте на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с телеканалом PBS. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T13:24+0300

2024-04-16T13:24+0300

2024-04-16T13:24+0300

политика

россия

украина

запад

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84180/85/841808589_0:151:2677:1657_1920x0_80_0_0_710104fdbdeb5443ef95c2bbf4221286.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Западные страны боятся поражения России в конфликте на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с телеканалом PBS."С Запада раздаются голоса о том, что мы боимся. Что будет с Россией, если Россия проиграет?... Они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис. Что может случиться? Может быть, Китай будет очень сильным", — задался вопросом Зеленский.Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объяснил, что цель операции - защита людей, которые страдали от киевского режима в течение восьми лет. По мнению российского лидера, Москва не видела иного варианта, так как угроза безопасности со стороны Киева была колоссальной.Путин также напомнил, что в течение 30 лет Россия пыталась договориться о безопасности в Европе с НАТО, но сталкивалась с обманом, ложью, давлением и шантажом со стороны альянса, который продолжает расширяться и приближаться к российским границам.Ранее бывшйи разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что из-за действий Зеленского под контролем ВС России может оказаться еще большее число украинских территорий, в том числе Харьков и Одесса.

https://1prime.ru/20240415/zelenskiy-847395297.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, запад, новости