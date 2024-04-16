Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин может отменить экспортную пошлину на золото - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240416/zoloto-847410916.html
Минфин может отменить экспортную пошлину на золото
Минфин может отменить экспортную пошлину на золото - 16.04.2024, ПРАЙМ
Минфин может отменить экспортную пошлину на золото
Минфин РФ рассматривает вариант отмены экспортной пошлины на золото при введении на него повышенного НДПИ с 1 июня 2024 года, сообщил директор департамента... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T10:12+0300
2024-04-16T10:20+0300
минфин
золото
ндпи
новости
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ рассматривает вариант отмены экспортной пошлины на золото при введении на него повышенного НДПИ с 1 июня 2024 года, сообщил директор департамента министерства Даниил Волков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам."Этот вопрос рассматривается в текущий момент", - ответил Волков на вопрос сенатора о возможности отмены экспортной пошлины с учетом введения на золото повышенного НДПИ.Повышающий коэффициент к НДПИ на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм вводится в России с июня по декабрь 2024 года, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта. При этом одновременно с падением экспорта вырос вывоз золота в слитках из РФ физлицами."Разбаланс идет, и тогда все вернется на круги своя. И не будет смысла больше физиками (физлицами – ред.) вывозить", - отметил сенатор Павел Тараканов.По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. По словам статс-секретаря - заместителя директора службы Германа Негляда, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. Осенью замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал, что ФТС России даже предложила ввести ограничение на экспорт золота физлицами.
https://1prime.ru/20240415/dragmetally-847397428.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4f396c7fbb485db0d8dc13bc4e572f12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин, золото, ндпи, новости
Минфин, золото, НДПИ, Новости, Экономика
10:12 16.04.2024 (обновлено: 10:20 16.04.2024)
 
Минфин может отменить экспортную пошлину на золото

Минфин может отменить экспортные пошлины на золото при введении повышенного НДПИ

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ рассматривает вариант отмены экспортной пошлины на золото при введении на него повышенного НДПИ с 1 июня 2024 года, сообщил директор департамента министерства Даниил Волков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Этот вопрос рассматривается в текущий момент", - ответил Волков на вопрос сенатора о возможности отмены экспортной пошлины с учетом введения на золото повышенного НДПИ.
Повышающий коэффициент к НДПИ на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм вводится в России с июня по декабрь 2024 года, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта. При этом одновременно с падением экспорта вырос вывоз золота в слитках из РФ физлицами.
"Разбаланс идет, и тогда все вернется на круги своя. И не будет смысла больше физиками (физлицами – ред.) вывозить", - отметил сенатор Павел Тараканов.
По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. По словам статс-секретаря - заместителя директора службы Германа Негляда, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. Осенью замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал, что ФТС России даже предложила ввести ограничение на экспорт золота физлицами.
Производство пластиковых карт с вставками из драгоценных камней - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
Золото консолидируется после достижения рекордного максимума
Вчера, 16:45
 
ЭкономикаМинфинзолотоНДПИНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала