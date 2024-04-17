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Совфед одобрил закон о едином реестре адвокатов - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон о едином реестре адвокатов
Совфед одобрил закон о едином реестре адвокатов - 17.04.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о едином реестре адвокатов
Совет Федерации одобрил закон о создании единого реестра адвокатов в России. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T11:25+0300
2024-04-17T11:25+0300
адвокат
реестр
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о создании единого реестра адвокатов в России. Документ предусматривает создание Единого госреестра адвокатов РФ, который станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения обо всех адвокатах РФ. В сопроводительных материалах к документу сказано, что за Минюстом закреплены полномочия по ведению, определению порядка ведения и состава сведений этого реестра. Оператором системы будет Федеральная палата адвокатов. Согласно нововведениям, адвокаты получат право доступа в том числе в здания кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, автономной области и автономных округов. Уточняется, что адвокаты, уехавшие из страны более чем на год, могут потерять свой статус. Исключением станет выезд за пределы страны для лечения или обучения, либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых обязанностей за рубеж, либо по иным уважительным причинам.
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адвокат, реестр
адвокат, реестр
11:25 17.04.2024
 
Совфед одобрил закон о едином реестре адвокатов

Совфед одобрил закон о создании в России единого реестра адвокатов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о создании единого реестра адвокатов в России.
Документ предусматривает создание Единого госреестра адвокатов РФ, который станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения обо всех адвокатах РФ.
В сопроводительных материалах к документу сказано, что за Минюстом закреплены полномочия по ведению, определению порядка ведения и состава сведений этого реестра. Оператором системы будет Федеральная палата адвокатов.
Согласно нововведениям, адвокаты получат право доступа в том числе в здания кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, автономной области и автономных округов.
Уточняется, что адвокаты, уехавшие из страны более чем на год, могут потерять свой статус. Исключением станет выезд за пределы страны для лечения или обучения, либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых обязанностей за рубеж, либо по иным уважительным причинам.
Подносова Ирина - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
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