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Экономическая активность США в феврале-апреле увеличилась

Экономическая активность США в феврале-апреле увеличилась - 17.04.2024, ПРАЙМ

Экономическая активность США в феврале-апреле увеличилась

Экономическая активность в США в феврале-апреле несколько увеличилась, а прогнозы по экономическому росту оказались осторожно-оптимистичными, следует из... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T21:58+0300

2024-04-17T21:58+0300

2024-04-17T21:58+0300

экономика

экономическая активность

сша

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Экономическая активность в США в феврале-апреле несколько увеличилась, а прогнозы по экономическому росту оказались осторожно-оптимистичными, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. "Общая экономическая активность в целом немного выросла с конца февраля. В десяти из двенадцати округов наблюдался либо слабый, либо скромный экономический рост по сравнению с восемью в предыдущем отчете, в то время как два других округа сообщили об отсутствии изменений в активности… Экономический прогноз среди опрошенных был в целом осторожно-оптимистичным", - говорится в документе. В обзоре также отмечается, что потребительские расходы почти не увеличились, однако отчеты по разным округам и категориям товаров были неоднозначными. Производственная активность несколько снизилась. Объем жилищного строительства в среднем немного увеличился, а продажи домов в большинстве округов выросли. В целом темпы роста занятости были незначительными, сообщается в докладе. Заработная плата росла умеренными темпами в восьми округах, а в остальных четырех отмечалось лишь незначительное повышение. Многие округа отметили сохраняющуюся нехватку квалифицированных кандидатов на некоторые должности, включая машинистов, работников торговли и гостиничного бизнеса. В релизе отмечается, что рост цен в среднем был скромным. Напряженность в Красном море и обрушение Балтиморского моста вызвали некоторые задержки в поставках, но не привели к повсеместному росту цен. Динамика цен на сырье была неоднозначной, но шесть округов отметили умеренный рост цен на энергоносители. Представители некоторых округов считают, что инфляция будет устойчивой и будет двигаться медленными темпами и в дальнейшем. "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.

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экономическая активность, сша