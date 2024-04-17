https://1prime.ru/20240417/aktivy-847463782.html

В Британии оценили идею пустить российские активы на военные нужды Киева

В Британии оценили идею пустить российские активы на военные нужды Киева - 17.04.2024, ПРАЙМ

В Британии оценили идею пустить российские активы на военные нужды Киева

Предложение об использовании замороженных российских активов на финансирование военных усилий Киева очень интригующее, считает министр финансов Великобритании... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T15:06+0300

2024-04-17T15:06+0300

2024-04-17T15:06+0300

экономика

замороженные российские активы

великобритания

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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Предложение об использовании замороженных российских активов на финансирование военных усилий Киева очень интригующее, считает министр финансов Великобритании Джереми Хант. Он также заявил в интервью Bloomberg TV в ходе своего визита в США, что обсудит данную идею со своей американской коллегой Джанет Йеллен. "Я думаю, что это очень интригующее предложение. Я встречусь с министром Йеллен в течение следующих двух дней, и, несомненно, обсужу с ней это и узнаю больше деталей по этому вопросу", — сказал он. При этом Хант отметил, что следует продумать все возможные способы оказания помощи Украине. По его словам, конфликт является "экзистенциальной битвой" не только для Киева, но и для всего миропорядка. Ранее Йеллен сообщила, что Вашингтон ищет способ применить суверенные активы РФ для поддержки Украины, включая фактическую конфискацию и возможность использовать их в качестве обеспечительной меры. Йеллен заявила, что ее ведомство работает над задачей представить план по использованию активов РФ на встрече лидеров G7 в июне. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

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великобритания

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замороженные российские активы, великобритания