Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии оценили идею пустить российские активы на военные нужды Киева - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240417/aktivy-847463782.html
В Британии оценили идею пустить российские активы на военные нужды Киева
В Британии оценили идею пустить российские активы на военные нужды Киева - 17.04.2024, ПРАЙМ
В Британии оценили идею пустить российские активы на военные нужды Киева
Предложение об использовании замороженных российских активов на финансирование военных усилий Киева очень интригующее, считает министр финансов Великобритании... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T15:06+0300
2024-04-17T15:06+0300
экономика
замороженные российские активы
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/83511/19/835111924_0:107:3262:1942_1920x0_80_0_0_6e945335d9b1425456dfebc15c48bb21.jpg
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Предложение об использовании замороженных российских активов на финансирование военных усилий Киева очень интригующее, считает министр финансов Великобритании Джереми Хант. Он также заявил в интервью Bloomberg TV в ходе своего визита в США, что обсудит данную идею со своей американской коллегой Джанет Йеллен. "Я думаю, что это очень интригующее предложение. Я встречусь с министром Йеллен в течение следующих двух дней, и, несомненно, обсужу с ней это и узнаю больше деталей по этому вопросу", — сказал он. При этом Хант отметил, что следует продумать все возможные способы оказания помощи Украине. По его словам, конфликт является "экзистенциальной битвой" не только для Киева, но и для всего миропорядка. Ранее Йеллен сообщила, что Вашингтон ищет способ применить суверенные активы РФ для поддержки Украины, включая фактическую конфискацию и возможность использовать их в качестве обеспечительной меры. Йеллен заявила, что ее ведомство работает над задачей представить план по использованию активов РФ на встрече лидеров G7 в июне. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
https://1prime.ru/20240415/aktivy-847385985.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83511/19/835111924_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_237e8331369d96e78e63e55909f0eaf2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
замороженные российские активы, великобритания
Экономика, замороженные российские активы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
15:06 17.04.2024
 
В Британии оценили идею пустить российские активы на военные нужды Киева

Хант: предложение использовать активы РФ на военные нужды Киева очень интригует

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Предложение об использовании замороженных российских активов на финансирование военных усилий Киева очень интригующее, считает министр финансов Великобритании Джереми Хант. Он также заявил в интервью Bloomberg TV в ходе своего визита в США, что обсудит данную идею со своей американской коллегой Джанет Йеллен.
"Я думаю, что это очень интригующее предложение. Я встречусь с министром Йеллен в течение следующих двух дней, и, несомненно, обсужу с ней это и узнаю больше деталей по этому вопросу", — сказал он.
При этом Хант отметил, что следует продумать все возможные способы оказания помощи Украине. По его словам, конфликт является "экзистенциальной битвой" не только для Киева, но и для всего миропорядка.
Ранее Йеллен сообщила, что Вашингтон ищет способ применить суверенные активы РФ для поддержки Украины, включая фактическую конфискацию и возможность использовать их в качестве обеспечительной меры. Йеллен заявила, что ее ведомство работает над задачей представить план по использованию активов РФ на встрече лидеров G7 в июне.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Раскрыто, почему Британия никогда не сможет конфисковать активы России
15 апреля, 11:12
 
Экономиказамороженные российские активыВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала