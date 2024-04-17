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De Beers нарастила продажи алмазов за последние пять недель

De Beers нарастила продажи алмазов за последние пять недель - 17.04.2024, ПРАЙМ

De Beers нарастила продажи алмазов за последние пять недель

Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в третьем бизнес-цикле текущего года (с 13 марта по 16 апреля) на 3,2% по сравнению | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T15:31+0300

2024-04-17T15:31+0300

2024-04-17T15:31+0300

экономика

алмазы

de beers

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в третьем бизнес-цикле текущего года (с 13 марта по 16 апреля) на 3,2% по сравнению с предыдущим циклом - до 445 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. Предыдущий бизнес-цикл длился с 31 января по 12 марта. Продажи за тот период составили 431 миллион долларов. В годовом выражении продажи алмазов De Beers в третьем бизнес-цикле снизились на 18%. Годом ранее показатель составлял 542 миллиона долларов. "Многие алмазные компании продолжают придерживаться осторожного подхода к закупкам на фоне неопределенности экономической ситуации и медленных темпов роста в Китае. Тем не менее, мы наблюдаем дальнейший рост продаж алмазов в третьем цикле продаж, в преддверии периода снижения спроса во втором квартале", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook). Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.

https://1prime.ru/20240412/almazy-847342074.html

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алмазы, de beers