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De Beers нарастила продажи алмазов за последние пять недель
De Beers нарастила продажи алмазов за последние пять недель - 17.04.2024, ПРАЙМ
De Beers нарастила продажи алмазов за последние пять недель
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в третьем бизнес-цикле текущего года (с 13 марта по 16 апреля) на 3,2% по сравнению | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T15:31+0300
2024-04-17T15:31+0300
2024-04-17T15:31+0300
экономика
алмазы
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в третьем бизнес-цикле текущего года (с 13 марта по 16 апреля) на 3,2% по сравнению с предыдущим циклом - до 445 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. Предыдущий бизнес-цикл длился с 31 января по 12 марта. Продажи за тот период составили 431 миллион долларов. В годовом выражении продажи алмазов De Beers в третьем бизнес-цикле снизились на 18%. Годом ранее показатель составлял 542 миллиона долларов. "Многие алмазные компании продолжают придерживаться осторожного подхода к закупкам на фоне неопределенности экономической ситуации и медленных темпов роста в Китае. Тем не менее, мы наблюдаем дальнейший рост продаж алмазов в третьем цикле продаж, в преддверии периода снижения спроса во втором квартале", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook). Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
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алмазы, de beers
Экономика, алмазы, De Beers
De Beers нарастила продажи алмазов за последние пять недель
De Beers за последние пять недель нарастила продажи алмазов на 3%, до $445 млн
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в третьем бизнес-цикле текущего года (с 13 марта по 16 апреля) на 3,2% по сравнению с предыдущим циклом - до 445 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании.
Предыдущий бизнес-цикл длился с 31 января по 12 марта. Продажи за тот период составили 431 миллион долларов.
В годовом выражении продажи алмазов De Beers в третьем бизнес-цикле снизились на 18%. Годом ранее показатель составлял 542 миллиона долларов.
"Многие алмазные компании продолжают придерживаться осторожного подхода к закупкам на фоне неопределенности экономической ситуации и медленных темпов роста в Китае. Тем не менее, мы наблюдаем дальнейший рост продаж алмазов в третьем цикле продаж, в преддверии периода снижения спроса во втором квартале", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook).
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
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