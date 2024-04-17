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"Алроса" выставит на аукцион редкие розово-пурпурные бриллианты

"Алроса" выставит на аукцион редкие розово-пурпурные бриллианты - 17.04.2024, ПРАЙМ

"Алроса" выставит на аукцион редкие розово-пурпурные бриллианты

"Алроса" выставит на аукцион коллекцию из 15 редких розово-пурпурных бриллиантов, сообщает компания. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:31+0300

2024-04-17T16:31+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Алроса" выставит на аукцион коллекцию из 15 редких розово-пурпурных бриллиантов, сообщает компания. "В числе самых ценных лотов аукциона - 15 бриллиантов разных оттенков розового и пурпурного цветов, которые компания собирала в течение шести лет и впервые представила в феврале 2024 года. Розово-пурпурные алмазы встречаются в природе особенно редко, поэтому ограненные из них бриллианты очень высоко ценятся среди коллекционеров и инвесторов. Мировые цены на бриллианты розовой группы цветов только за последние 15 лет выросли в среднем почти втрое, а в пересчете на рубли - почти в семь раз", - говорится в сообщении. Уточняется, что стартовая цена самого дорогого розового бриллианта весом 3,01 карата оценивается в 831 тысячу долларов, а на аукцион будут также выставлены 30-каратный круглый бриллиант "с идеальным качеством огранки" и 12 экземпляров весом от 10 до 15 каратов, два из которых "имеют фантазийный желтый цвет". В числе самых ценных лотов - бесцветный бриллиант формы огранки "груша" весом 14,55 карата, цвета D и чистоты VVS2. 10 лотов представляют собой пары бриллиантов со схожими характеристиками. Отмечается, что в общей сложности на торги будут выставлены 65 лотов редких бриллиантов регулярных и фантазийных цветов различных форм огранки из коллекции Alrosa Diamond Exclusive, обладающих высокими цветовыми и качественными характеристиками. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в прошлом году составила 34,6 миллиона каратов, в 2022 году - 35,6 миллиона, в 2021 году - 32,4 миллиона каратов.

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алроса, бриллианты, новости