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Альтернатива США. На Западе признали возвращение РФ статуса сверхдержавы

Альтернатива США. На Западе признали возвращение РФ статуса сверхдержавы - 17.04.2024, ПРАЙМ

Альтернатива США. На Западе признали возвращение РФ статуса сверхдержавы

О России снова потихоньку начинают говорить как о сверхдержаве, которую мир начинает чаще выбирать в качестве альтернативы США, полагает бывший аналитик ЦРУ... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T23:20+0300

2024-04-17T23:20+0300

2024-04-17T23:20+0300

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. О России снова потихоньку начинают говорить как о сверхдержаве, которую мир начинает чаще выбирать в качестве альтернативы США, полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."США начинают терять гегемонию в мире. Все больше и больше стран тянутся к России и Китаю, которые рассматриваются как альтернатива Соединенным Штатам. Россия вновь возвращает себе статус супердержавы", – сказал эксперт в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends.Джонсон добавил, что Вашингтон, пытаясь замедлить развитие России, только укрепляют ее позиции.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что эпоха однополярности устарела, попытки придерживаться этого мироустройства приобрели "абсолютно уродливые очертания" и больше устраивают большинство государств.По мнению российского лидера, построенный Западом однополярный миропорядок "антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь".

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