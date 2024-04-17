Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Альтернатива США. На Западе признали возвращение РФ статуса сверхдержавы - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240417/alternativa-847477486.html
Альтернатива США. На Западе признали возвращение РФ статуса сверхдержавы
Альтернатива США. На Западе признали возвращение РФ статуса сверхдержавы - 17.04.2024, ПРАЙМ
Альтернатива США. На Западе признали возвращение РФ статуса сверхдержавы
О России снова потихоньку начинают говорить как о сверхдержаве, которую мир начинает чаще выбирать в качестве альтернативы США, полагает бывший аналитик ЦРУ... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T23:20+0300
2024-04-17T23:20+0300
политика
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. О России снова потихоньку начинают говорить как о сверхдержаве, которую мир начинает чаще выбирать в качестве альтернативы США, полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."США начинают терять гегемонию в мире. Все больше и больше стран тянутся к России и Китаю, которые рассматриваются как альтернатива Соединенным Штатам. Россия вновь возвращает себе статус супердержавы", – сказал эксперт в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends.Джонсон добавил, что Вашингтон, пытаясь замедлить развитие России, только укрепляют ее позиции.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что эпоха однополярности устарела, попытки придерживаться этого мироустройства приобрели "абсолютно уродливые очертания" и больше устраивают большинство государств.По мнению российского лидера, построенный Западом однополярный миропорядок "антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь".
https://1prime.ru/20240417/proekt-847475347.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия
Политика, США, РОССИЯ
23:20 17.04.2024
 
Альтернатива США. На Западе признали возвращение РФ статуса сверхдержавы

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают Россию как альтернативу США

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. О России снова потихоньку начинают говорить как о сверхдержаве, которую мир начинает чаще выбирать в качестве альтернативы США, полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"США начинают терять гегемонию в мире. Все больше и больше стран тянутся к России и Китаю, которые рассматриваются как альтернатива Соединенным Штатам. Россия вновь возвращает себе статус супердержавы", – сказал эксперт в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends.
Джонсон добавил, что Вашингтон, пытаясь замедлить развитие России, только укрепляют ее позиции.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту
Вчера, 20:21
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что эпоха однополярности устарела, попытки придерживаться этого мироустройства приобрели "абсолютно уродливые очертания" и больше устраивают большинство государств.
По мнению российского лидера, построенный Западом однополярный миропорядок "антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь".
 
ПолитикаСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала