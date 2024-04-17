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"Это просто боль!" Американцы массово жалуются на цены

"Это просто боль!" Американцы массово жалуются на цены - 17.04.2024, ПРАЙМ

"Это просто боль!" Американцы массово жалуются на цены

В администрации президента США Джо Байдена заявляют, что в Соединенных Штатах удалось преодолеть инфляцию. Чтобы узнать, как это "преодоление" отразилось на... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T09:52+0300

2024-04-17T09:52+0300

2024-04-17T09:54+0300

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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. В администрации президента США Джо Байдена заявляют, что в Соединенных Штатах удалось преодолеть инфляцию. Чтобы узнать, как это "преодоление" отразилось на населении, телеканал Fox News расспросил американцев на автозаправках, что они думают о ценах на топливо и продукты. "Простые американцы", как передает канал, заявляют, что с трудом сводят концы с концами, а власти лишь "пудрят людям мозги".Вопрос от Fox News: "Цены на бензин на 50 процентов дороже, чем в январе 2021 года. Как это сказалось на ваших финансах?" Афроамериканец в кепке: "Финансы просто отпад! Нет никаких накоплений. Чтобы все удержались на плаву, бензин должен стоить дешевле".Девушка: "Конечно, никто не хочет платить так много, но мы бензина жить не можем".Мужчина в кепке: "Расходы, разумеется, выросли. Да, эффективность расхода топлива у автомобилей, пожалуй, повышается, но даже при этом нам приходится тратить много денег".Мужчина в очках: "У меня Tesla, поэтому никакого эффекта я не почувствовал. А вот моя супруга ездит на большом новеньком Suburban, который мы купили на замену пикапу. И я просто в шоке от цены за полный бак! Просто я, по некоторым причинам решил, что нам следует купить автомобиль на бензине, а не содержать два электромобиля. Но заправка такой большой машины — это просто боль!"Мужчина в футболке: "Это болезненно. Я - разнорабочий, то есть трудоустроен как бы наполовину, если понимаете, о чем я. Так что я буду вынужден больше трудиться".Пожилой афроамериканец: "Цены на бензин у нас просто абсурдные. Я вожу автомобиль с шестнадцати лет, а чрез месяц мне исполнится 62. Абсурдные цены… Если ты заправил автомобиль сегодня, то за два дня все топливо израсходуется. Нужно что-то делать".Мужчина в кепке: "Постепенно цены растут на многое, а продукты и бензин, как и раньше, стоят дороже всего".Афроамериканец в кепке: "Зарплаты не увеличиваются и остаются на прежнем уровне. В результате для оплаты всех счетов требуется не одна, а две или даже три зарплаты".Вопрос от Fox News: "В марте Белый дом заявил: "Стоимость ежедневных покупок, от галлона бензина до галлона молока, снизилась". Вы с этим согласны?Девушка: "С уверенностью могу сказать, что высокие цены на продукты еще абсурднее, чем дороговизна топлива".Мужчина в поло: "Каждый раз, когда захожу в магазин, вижу, что чуть ли ни все товары подорожали на 10, 15, 20. И все в сумме, естественно, дает о себе знать".Афроамериканец в кепке: "Не было никакого снижения. Людям просто пудрят мозги, чтобы они верили, а тем временем все постепенно дорожает…"Мужчина в очках: "Я испытываю сочувствие ко всем, кто еле-еле сводит концы с концами. Мне-то удается, но со трудом. Даже не представляю, как какая-нибудь молодая семья из четырех человек сегодня справляется с ростом цен не только на топливо, но и на все остальное. Решения, которые принимаются в этой стране — да и не только в этой, но и в мире в целом, — причиняют много страданий".Мужчина в поло: "Теперь, когда я приезжаю на автозаправку, мне приходится чаще задумываться, сколько брать топлива: полный бак или половину… Ведь эти деньги можно было бы потратить на продукты и другие вещи, которые нужны в повседневной жизни. Конечно, это ощущается, особенно если тебе приходится заправляться, скажем, пару раз в неделю или каждые пару недель. Думаю, ему (предположительно президенту США Джо Байдену – прим. ред.) нужно дать волю американской энергетике - открыть трубопроводы и вернуться к политике, которая работала".Пожилой афроамериканец: "Я считаю, президент Байден… Трудно сказать, с ума можно сойти с этой политикой и всем, что с ней связано. Я провел в Вашингтоне всю свою жизнь — лет 60. Всех, кто проходит в Белый дом, надо бы призвать к ответу. Но обделенными оказываемся мы, народ. Раньше было так: богатые богатеют, бедные беднеют. Сейчас же бедным не остается вообще ничего. Бедных просто вычеркнули как класс. И это вредит американской экономике. Взгляните на нынешнюю ситуацию: людей, живущих в приютах, на улицах, стало больше, потому что жилье им теперь не по карману. В столице начинается очередной сезон борьбы за власть, и я молюсь, чтобы ситуация как-то переломилась".Афроамериканец в кепке: "Нужно прилагать больше усилий. Без этого экономика не оживится. Рост инфляции и повышение налогов экономику не выправят. Нужно прийти к тому, чтобы люди могли копить сбережения, чтобы у них оставалось больше свободных денег — и тогда им будет легче их тратить: можно будет не беспокоиться о неоплате счетов, отказе от расходов на детей, продукты и всевозможные товары первой необходимости".

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сша, цены, опрос