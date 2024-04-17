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Россия расширила персональные санкции против Австралии - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Россия расширила персональные санкции против Австралии
Россия расширила персональные санкции против Австралии - 17.04.2024, ПРАЙМ
Россия расширила персональные санкции против Австралии
Россия в ответ на действия Австралии ввела санкции против 235 граждан этой страны. Об этом сообщили в МИД РФ. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T11:40+0300
2024-04-17T12:03+0300
политика
россия
австралия
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия в ответ на действия Австралии ввела санкции против 235 граждан этой страны. Об этом сообщили в МИД РФ. Согласно сообщению ведомства, в ответ на политически мотивированные санкции против российских граждан и организаций со стороны австралийского правительства, вводимых в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в РФ на бессрочной был закрыт дополнительно для 235 австралийцев "из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня. Отмечается, что "работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена" в связи с тем, что "официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры".После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240417/ekonomika-847452507.html
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россия, австралия
Политика, РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ
11:40 17.04.2024 (обновлено: 12:03 17.04.2024)
 
Россия расширила персональные санкции против Австралии

МИД: Россия ввела санкции против 235 граждан Австралии, им закрыт въезд в страну

© fotolia.com / Christopher HoweyСидней
Сидней - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© fotolia.com / Christopher Howey
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия в ответ на действия Австралии ввела санкции против 235 граждан этой страны. Об этом сообщили в МИД РФ.
Согласно сообщению ведомства, в ответ на политически мотивированные санкции против российских граждан и организаций со стороны австралийского правительства, вводимых в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в РФ на бессрочной был закрыт дополнительно для 235 австралийцев "из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня.
Отмечается, что "работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена" в связи с тем, что "официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры".
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Евросоюз убил свою экономику санкциями, заявил французский политик
11:26
 
ПолитикаРОССИЯАВСТРАЛИЯ
 
 
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