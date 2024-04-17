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"Автостат" спрогнозировал рост продаж новых легковушек в России - 17.04.2024, ПРАЙМ
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"Автостат" спрогнозировал рост продаж новых легковушек в России
"Автостат" спрогнозировал рост продаж новых легковушек в России - 17.04.2024, ПРАЙМ
"Автостат" спрогнозировал рост продаж новых легковушек в России
"Автостат" ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в РФ в 2024 году согласно базовому прогнозу на 42%, до 1,5 миллионов штук, сообщил исполнительный... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T17:37+0300
2024-04-17T17:37+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Автостат" ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в РФ в 2024 году согласно базовому прогнозу на 42%, до 1,5 миллионов штук, сообщил исполнительный директор аналитического агентства Сергей Удалов. В 2023 году, по данным "Автостата", рынок новых легковушек составил 1,06 миллиона штук. "Прогноз рынка новых легковых автомобилей на 2024 год. Оптимистичный прогноз 1,75 миллиона штук (+65%), базовый прогноз - 1,5 миллиона штук (+42%), пессимистичный прогноз - 1,25 миллиона штук (+18%)", - отмечается в презентации, представленной Удаловым на форуме FinAuto-2024. Ранее в апреле вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что согласно прогнозу министерства продажи новых автомобилей всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в 2024 году составят 1,3 миллиона штук (на уровне прошлого года).
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россия, автостат, новости
РОССИЯ, Автостат, Новости
17:37 17.04.2024
 
"Автостат" спрогнозировал рост продаж новых легковушек в России

"Автостат" прогнозирует рост продаж новых легковушек в России на 42% в 2024 году

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВыставка "Станция манеж"
Выставка Станция манеж - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Автостат" ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в РФ в 2024 году согласно базовому прогнозу на 42%, до 1,5 миллионов штук, сообщил исполнительный директор аналитического агентства Сергей Удалов.
В 2023 году, по данным "Автостата", рынок новых легковушек составил 1,06 миллиона штук.
"Прогноз рынка новых легковых автомобилей на 2024 год. Оптимистичный прогноз 1,75 миллиона штук (+65%), базовый прогноз - 1,5 миллиона штук (+42%), пессимистичный прогноз - 1,25 миллиона штук (+18%)", - отмечается в презентации, представленной Удаловым на форуме FinAuto-2024.
Ранее в апреле вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что согласно прогнозу министерства продажи новых автомобилей всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в 2024 году составят 1,3 миллиона штук (на уровне прошлого года).
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