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ЦБ разработает методику оценки финансовой устойчивости банков

ЦБ разработает методику оценки финансовой устойчивости банков - 17.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ разработает методику оценки финансовой устойчивости банков

Банк России пилотирует блок финансовых показателей внутри регулятора в рамках развития инструментов для эффективного надзора за финансовой устойчивостью... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T12:33+0300

2024-04-17T12:33+0300

2024-04-17T12:33+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России пилотирует блок финансовых показателей внутри регулятора в рамках развития инструментов для эффективного надзора за финансовой устойчивостью российских банков, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов. "Оценка финансовых показателей, если так можно сказать, такой квазирейтинг ... в духе рейтингового агентства делается оценка - по сути, внутренний рейтинг Банка России банка с учетом, в том числе, надзорной информации - мы уже эту количественную оценку сделали, сейчас ее внутри Банка России пилотируем. Она дает гораздо более точную на наш, в том числе экспертный, взгляд, оценку финансовой устойчивости банков, распределение их по шкале, что называется", - сообщил Данилов на банковском форуме "Эксперт РА". Он отметил, что развитие надзорного рейтинга, оценка финансового положения банков есть уже сейчас, но "принципы того, как она делается, нуждаются в существенной доработке". В дальнейшем, по его словам, регулятор сделает еще качественный блок, где будут учитываться поведенческие аспекты, то, как банки относятся к своим клиентам, нет ли мисселинга и как они управляют рисками. "И суммарно эта оценка будет использоваться в перспективе для того, чтобы банки платили, это наша идея, дифференцированные ставки в систему страхования. Сейчас по факту это есть, но там немножко бинарная система ... здесь идея, чтобы было более равномерное, потому что система не бинарная", - сказал он. Также Данилов сообщил, что ЦБ планирует в текущем году для коммуникаций с рынком выпустить консультативный доклад по этим вопросам. "Планируем в этом году выпустить консультативный доклад и расскажем о том, как мы будем это делать. Вся методология будет абсолютно открытой. Банк сможет на своей стороне себя протестировать и понять какой у него рейтинг", - добавил он.

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