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Вооруженные силы Белоруссии завершили проверку боеготовности
Вооруженные силы Белоруссии завершили проверку боеготовности - 17.04.2024, ПРАЙМ
Вооруженные силы Белоруссии завершили проверку боеготовности
В Белоруссии завершилась проверка боеготовности вооруженных сил, около 6,5 тысяч военнообязанных будут уволены в запас и вернутся домой до 30 апреля, говорится... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T10:48+0300
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МИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. В Белоруссии завершилась проверка боеготовности вооруженных сил, около 6,5 тысяч военнообязанных будут уволены в запас и вернутся домой до 30 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны страны, опубликованном в Telegram-канале."Около 6,5 тысяч военнообязанных будут уволены в запас и вернуться домой до 30 апреля, а техника, привлекаемая для мероприятий проверки, возвращена в организации", - следует из сообщения.Отмечается, что увольнение происходит поэтапно, начиная с 19-й отдельной механизированной бригады и 120-й зенитно-ракетной бригады.Внедрение практики привлечения российских инструкторов показало свою эффективность, позволяя белорусской армии повысить уровень подготовки личного состава. Во время учений также были отработаны новые способы применения вооружения и оборудования, включая защиту от воздушных нападений, беспилотных летательных аппаратов и диверсионных групп, отметили в министерстве.Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил ранее, что проверки боеготовности армии проводятся в связи с растущими внешними вызовами и угрозами. Начатая проверка является одной из крупнейших в истории белорусских Вооруженных сил.
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Вооруженные силы Белоруссии завершили проверку боеготовности
МО: ВС Белоруссии закончили проверку боеготовности, военнообязанные будут уволены в запас
МИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. В Белоруссии завершилась проверка боеготовности вооруженных сил, около 6,5 тысяч военнообязанных будут уволены в запас и вернутся домой до 30 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны страны, опубликованном в Telegram-канале.
"Около 6,5 тысяч военнообязанных будут уволены в запас и вернуться домой до 30 апреля, а техника, привлекаемая для мероприятий проверки, возвращена в организации", - следует из сообщения.
Отмечается, что увольнение происходит поэтапно, начиная с 19-й отдельной механизированной бригады и 120-й зенитно-ракетной бригады.
Внедрение практики привлечения российских инструкторов показало свою эффективность, позволяя белорусской армии повысить уровень подготовки личного состава. Во время учений также были отработаны новые способы применения вооружения и оборудования, включая защиту от воздушных нападений, беспилотных летательных аппаратов и диверсионных групп, отметили в министерстве.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил ранее, что проверки боеготовности армии проводятся в связи с растущими внешними вызовами и угрозами. Начатая проверка является одной из крупнейших в истории белорусских Вооруженных сил.
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