https://1prime.ru/20240417/benzin-847473311.html

Бензин на заправках в России за неделю чуть подорожал

Бензин на заправках в России за неделю чуть подорожал - 17.04.2024, ПРАЙМ

Бензин на заправках в России за неделю чуть подорожал

Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 8 по 15 апреля выросла на 0,24%, или на 13 копеек - до 54,93 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,12%,... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T19:03+0300

2024-04-17T19:03+0300

2024-04-17T19:03+0300

экономика

цены на бензин

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 8 по 15 апреля выросла на 0,24%, или на 13 копеек - до 54,93 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,12%, или на 8 копеек, до 65,08 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина выросла на 0,18%, или на 10 копеек - до 54,8 рубля за литр, дизтоплива - на 0,15%, или на 10 копеек, до 65 рублей за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,24% - до 50,79 рубля за литр, Аи-95 - на 0,27%, до 55,56 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,22% - до 69,06 рубля. Общая инфляция в стране с 9 по 15 апреля составила 0,12%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 67 регионах. Сильнее всего бензин подорожал в Камчатском крае - на 1,1%. Снижение цен было зафиксировано семи субъектах РФ, самое значительное - в Магаданской области (-0,8%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,3%. Производство бензина в России за отчетный период выросло на 12,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 845,9 тысячи тонн, дизтоплива - на 0,6%, до 1,594 миллиона тонн. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

https://1prime.ru/20240411/benzin-847304982.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на бензин