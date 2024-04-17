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В ЦБ рассказали, когда доля безналичных платежей в РФ составит 90 процентов - 17.04.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ рассказали, когда доля безналичных платежей в РФ составит 90 процентов
В ЦБ рассказали, когда доля безналичных платежей в РФ составит 90 процентов - 17.04.2024, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, когда доля безналичных платежей в РФ составит 90 процентов
Доля безналичных платежей в РФ на горизонте трех–пяти лет составит 90%, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Data... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T11:53+0300
2024-04-17T11:54+0300
экономика
безналичные расчеты
банки
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в РФ на горизонте трех–пяти лет составит 90%, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Data Fusion."За десять лет внедрения разных платежных технологий мы с цифры 25% безналичных операций в 2014 году по концу прошлого года имеем 83%. И наш прогноз на горизонте трех-пяти лет, что мы подойдем к цифре 90%", - сказала она.
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безналичные расчеты, банки
Экономика, безналичные расчеты, Банки
11:53 17.04.2024 (обновлено: 11:54 17.04.2024)
 
В ЦБ рассказали, когда доля безналичных платежей в РФ составит 90 процентов

ЦБ: доля безналичных платежей в России на горизонте трех–пяти лет составит 90%

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в РФ на горизонте трех–пяти лет составит 90%, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Data Fusion.
"За десять лет внедрения разных платежных технологий мы с цифры 25% безналичных операций в 2014 году по концу прошлого года имеем 83%. И наш прогноз на горизонте трех-пяти лет, что мы подойдем к цифре 90%", - сказала она.
 
Экономикабезналичные расчетыБанки
 
 
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